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Пенсионер с поражением мозга после укуса клеща спасен в Екатеринбурге

3 июля 2023, 12:19
Фото: 1MI
В Екатеринбурге медики спасли 65-летнего мужчину. Его укусил клещ, после чего у него началось поражение мозга.

Помимо поражения головного и спинного мозга, у пенсионера наблюдалась лихорадка и боли в мышцах. За его жизнь сражались около месяца, сообщается на информационном портале Свердловской области.

Клещ укусил мужчину еще 6 мая, когда екатеринбуржец находился в микрорайоне Широкая Речка. В процессе лечения пенсионер побывал в отделении реанимации и интенсивной терапии.

Температура тела у него держалась на уровне 39 градусов, наблюдалась головная боль, также его рвало. После успешного спасения пациенту предстоит долгая восстановительная работа.

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#Елена Озерова#Екатеринбург#Клещ#Врачи#Пенсионер#Спасение#Лихорадка#Поражение мозга#Здоровье
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