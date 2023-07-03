Пенсионер с поражением мозга после укуса клеща спасен в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 12:19
Published Сегодня, 12:19
Modified Сегодня, 12:21
Updated Сегодня, 12:21
Помимо поражения головного и спинного мозга, у пенсионера наблюдалась лихорадка и боли в мышцах. За его жизнь сражались около месяца, сообщается на информационном портале Свердловской области.
Клещ укусил мужчину еще 6 мая, когда екатеринбуржец находился в микрорайоне Широкая Речка. В процессе лечения пенсионер побывал в отделении реанимации и интенсивной терапии.
Температура тела у него держалась на уровне 39 градусов, наблюдалась головная боль, также его рвало. После успешного спасения пациенту предстоит долгая восстановительная работа.