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Подростки закидывали камнями уток на Вагонке в Нижнем Тагиле

3 июля 2023, 07:29
Фото: tagilcity.ru
Тагильчане пожаловались на местных подростков в Алтайском микрорайоне на Вагонке в Нижнем Тагиле, которые закидывали камнями утят в водоеме.

Днем 26 июня местный житель заметил, что подростки кидают камни в уток. Это происходило близ улицы Киевская в Дзержинском районе. Он стал снимать хулиганов на камеру, и те сразу же поспешили уйти.

26 июня в районе 18:00 данные индивиды поднимали булыжники и швыряли в толпу утят на пруду. Завидев камеру, «пацаны» прикрыли головы и решили удалиться от места злодеяния, — рассказал тагильчанин редакции TagilCity.ru.

Живописное место, расположенное в микрорайоне МЖК, называется река Ежовка. В настоящее время там обитают взрослые особи уток и маленькие утята. Местные жители нередко подкармливают птиц.

Утки на реке ЕжовкаУтки на реке Ежовка
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