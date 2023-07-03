Подростки закидывали камнями уток на Вагонке в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 07:29
Published Сегодня, 07:29
Modified Сегодня, 09:32
Updated Сегодня, 09:32
Днем 26 июня местный житель заметил, что подростки кидают камни в уток. Это происходило близ улицы Киевская в Дзержинском районе. Он стал снимать хулиганов на камеру, и те сразу же поспешили уйти.
26 июня в районе 18:00 данные индивиды поднимали булыжники и швыряли в толпу утят на пруду. Завидев камеру, «пацаны» прикрыли головы и решили удалиться от места злодеяния, — рассказал тагильчанин редакции TagilCity.ru.
Живописное место, расположенное в микрорайоне МЖК, называется река Ежовка. В настоящее время там обитают взрослые особи уток и маленькие утята. Местные жители нередко подкармливают птиц.