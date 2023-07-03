Погрузка на сети РЖД составила 101,4 млн тонн в июне

Грузооборот с начала текущего года увеличился по сравнению с тем же периодом 2022 года на 1,4% и составил 1337,6 миллиарда тарифных тонно-километров. Грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии за это же время вырос на 0,6% и составил 1663 миллиарда тонно-километров.