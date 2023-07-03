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Posted 3 июля, 14:45

Published 3 июля, 14:45

Modified Сегодня, 14:54

Updated Сегодня, 14:54

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Погрузка на сети РЖД составила 101,4 млн тонн в июне

3 июля 2023, 14:45
В ОАО «Российские железные дороги» сообщили, что погрузка на сети компании в июне 2023 года составила 101,4 миллиона тонн, что на 1,4% превысило показатель того же периода 2022 года.

Также за июнь этого года на 1,9% вырос грузооборот, составив 212,9 миллиарда тарифных тонно-километров. Если рассчитывать грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии за тот же период, то он вырос на 0,9% и составил 265 млрд тонно-километров.

В целом погрузка за первое полугодие этого года составила 619,1 миллиона тонн, что превышает прошлогодний показатель за тот же период на 0,7%.

Больше всего железными дорогами было погружено зерна (+43,3%), кокса (+8,4%) и строительных материалов (+6,1%).

Грузооборот с начала текущего года увеличился по сравнению с тем же периодом 2022 года на 1,4% и составил 1337,6 миллиарда тарифных тонно-километров. Грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии за это же время вырос на 0,6% и составил 1663 миллиарда тонно-километров.

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