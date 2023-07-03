Погрузка на сети РЖД составила 101,4 млн тонн в июне

Posted 3 июля, 14:45
Published 3 июля, 14:45
Modified Сегодня, 14:54
Updated Сегодня, 14:54
Также за июнь этого года на 1,9% вырос грузооборот, составив 212,9 миллиарда тарифных тонно-километров. Если рассчитывать грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии за тот же период, то он вырос на 0,9% и составил 265 млрд тонно-километров.
В целом погрузка за первое полугодие этого года составила 619,1 миллиона тонн, что превышает прошлогодний показатель за тот же период на 0,7%.
Больше всего железными дорогами было погружено зерна (+43,3%), кокса (+8,4%) и строительных материалов (+6,1%).
Грузооборот с начала текущего года увеличился по сравнению с тем же периодом 2022 года на 1,4% и составил 1337,6 миллиарда тарифных тонно-километров. Грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии за это же время вырос на 0,6% и составил 1663 миллиарда тонно-километров.