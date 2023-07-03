Председатель ФОМС Илья Баланин заявил о готовности системы ОМС к современным вызовам

Posted Сегодня, 07:05
Published Сегодня, 07:05
Modified Сегодня, 07:05
Updated Сегодня, 07:05
Обязательное медицинское страхование стало неотъемлемой частью современного здравоохранения, пишет ТАСС.
Илья Баланин отметил, что сегодня в здравоохранении и системе ОМС одним из наиважнейших направлений работы является финансовое обеспечение амбулаторного звена. По плану, в 2023 году объем денежных вложений в данную сферу составит более 1 триллиона рублей. Это 39 процентов от общего размера финансирования. Такая поддержка позволит поддержать оказание амбулаторной помощи, а также нарастить объемы диспансеризации, медицинской реабилитации и профилактических мероприятий.
В последние годы одним из актуальных направлений системы ОМС стало развитие превентивной направления медицины. В частности, диспансеризация, включенная в систему ОМС, позволяет вовремя выявлять различные заболевания и факторы риска. Кроме того, специалисты могут выработать соответствующие медицинские рекомендации для пациентов.
Илья Баланин рассказал о постоянном совершенствовании процедур диспансеризации, а также пополнении списка исследований в рамках скрининга злокачественных новообразований. Глава ФОМС отметил, что система ОМС сфокусирована на оказании медицинской помощи гражданам с хроническими заболеваниями, выявлении риска осложнений и обострений.
В этом году запланированы профилактические мероприятия более чем для 86 миллионов россиян. Из них 11 миллионов подлежат углубленной диспансеризации. Такой охват больше прошлогоднего на 66,3 процента.
Еще одно важное нововведение в системе ОМС — расширение перечня видов высокотехнологичной медицинской помощи (ВМП), которые предусматривают использование уникальных способов лечения. В 2022 году этот список состоял из восьми методов, из которых шесть применялись в области сердечно-сосудистой хирургии и два — при трансплантации. В этом году добавился еще один метод. Это сложные и дорогие операции, которые могут стоить от 1,6 до 8,3 миллиона рублей.
«Например, открытое одномоментное протезирование практически всей аорты и ее ветвей позволяет заменить за одну операцию весь сосуд. Ранее замена производилась за две-три операции. Стоимость такого лечения более 4 млн рублей», — пояснил Баланин.
Все более популярными становятся цифровые полисы ОМС. Теперь пациентам не обязательно брать с собой в поликлинику или больницу документ на материальном носителе, хотя он по-прежнему является действительным и не требует замены.