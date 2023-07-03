Председатель ФОМС Илья Баланин заявил о готовности системы ОМС к современным вызовам

Еще одно важное нововведение в системе ОМС — расширение перечня видов высокотехнологичной медицинской помощи (ВМП), которые предусматривают использование уникальных способов лечения. В 2022 году этот список состоял из восьми методов, из которых шесть применялись в области сердечно-сосудистой хирургии и два — при трансплантации. В этом году добавился еще один метод. Это сложные и дорогие операции, которые могут стоить от 1,6 до 8,3 миллиона рублей.