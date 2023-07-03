tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:05

Published Сегодня, 07:05

Modified Сегодня, 07:05

Updated Сегодня, 07:05

Изображение материала

Председатель ФОМС Илья Баланин заявил о готовности системы ОМС к современным вызовам

3 июля 2023, 07:05
Фото: 1MI
Тридцать лет назад в России была создана система обязательного медицинского страхования (ОМС). С тех пор ее возможности и функции значительно расширились. О том, какие направления работы наиболее актуальны сегодня, рассказал председатель Федерального фонда ОМС Илья Баланин.

Обязательное медицинское страхование стало неотъемлемой частью современного здравоохранения, пишет ТАСС.

Илья Баланин отметил, что сегодня в здравоохранении и системе ОМС одним из наиважнейших направлений работы является финансовое обеспечение амбулаторного звена. По плану, в 2023 году объем денежных вложений в данную сферу составит более 1 триллиона рублей. Это 39 процентов от общего размера финансирования. Такая поддержка позволит поддержать оказание амбулаторной помощи, а также нарастить объемы диспансеризации, медицинской реабилитации и профилактических мероприятий.

В последние годы одним из актуальных направлений системы ОМС стало развитие превентивной направления медицины. В частности, диспансеризация, включенная в систему ОМС, позволяет вовремя выявлять различные заболевания и факторы риска. Кроме того, специалисты могут выработать соответствующие медицинские рекомендации для пациентов.

Илья Баланин рассказал о постоянном совершенствовании процедур диспансеризации, а также пополнении списка исследований в рамках скрининга злокачественных новообразований. Глава ФОМС отметил, что система ОМС сфокусирована на оказании медицинской помощи гражданам с хроническими заболеваниями, выявлении риска осложнений и обострений.

В этом году запланированы профилактические мероприятия более чем для 86 миллионов россиян. Из них 11 миллионов подлежат углубленной диспансеризации. Такой охват больше прошлогоднего на 66,3 процента.

Еще одно важное нововведение в системе ОМС — расширение перечня видов высокотехнологичной медицинской помощи (ВМП), которые предусматривают использование уникальных способов лечения. В 2022 году этот список состоял из восьми методов, из которых шесть применялись в области сердечно-сосудистой хирургии и два — при трансплантации. В этом году добавился еще один метод. Это сложные и дорогие операции, которые могут стоить от 1,6 до 8,3 миллиона рублей.

«Например, открытое одномоментное протезирование практически всей аорты и ее ветвей позволяет заменить за одну операцию весь сосуд. Ранее замена производилась за две-три операции. Стоимость такого лечения более 4 млн рублей», — пояснил Баланин.

Все более популярными становятся цифровые полисы ОМС. Теперь пациентам не обязательно брать с собой в поликлинику или больницу документ на материальном носителе, хотя он по-прежнему является действительным и не требует замены.

Подпишитесь
Итоги недели в Нижнем Тагиле: гринвошинг, замеры от надзорников и провальный суд
Сегодня, 06:58
Депутаты ГГО не лишили Летникова поста главы после скандала с путевками в санаторий
30 июня 12:11
Каким одномандатникам от ЕР в Екатеринбурге стоит уже начать работать на победу?
30 июня 12:28
Долги МУПа и взыскание убытков. Кто и почему судился в Свердловской области в мае
Сегодня, 06:23
Диоксид азота был выше нормы в 1,5 раза во время замеров воздуха в Тагиле 3 июля
Сегодня, 05:31
В Нижнем Тагиле пользователи сети в шоке от приговора педофилу: ему дали 12 лет
Сегодня, 07:19