Проект нового моста через реку Малая Кушва в Нижнем Тагиле обойдется на 5% дешевле

ООО «Аскот» зарегистрировано в Екатеринбурге в 2015 году. Директором является Александр Громазин. Компания занимается инженерными изысканиями, архитектурой и консультированием в этих областях. Ранее организация выступала подрядчиком в четырех контрактах для «Службы заказчика городского хозяйства» Нижнего Тагила, а также выполняла работы для МБУ «Тагилгражданпроект».