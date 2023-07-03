Проект нового моста через реку Малая Кушва в Нижнем Тагиле обойдется на 5% дешевле

Posted Сегодня, 13:36
Published Сегодня, 13:36
Modified Сегодня, 13:39
Updated Сегодня, 13:39
Всего на тендер заявились три организации. Контракт администрация Нижнего Тагила заключит с ООО «Аскот» из Екатеринбурга.
Работы необходимо закончить в течение 90 дней. Мост длиной 49 метров и шириной 22 метра будет двухполосным для автомобилей. Для пешеходов оборудуют новые тротуары. Также на конструкции появится подсветка и малые архитектурные формы на въезде и выезде.
ООО «Аскот» зарегистрировано в Екатеринбурге в 2015 году. Директором является Александр Громазин. Компания занимается инженерными изысканиями, архитектурой и консультированием в этих областях. Ранее организация выступала подрядчиком в четырех контрактах для «Службы заказчика городского хозяйства» Нижнего Тагила, а также выполняла работы для МБУ «Тагилгражданпроект».