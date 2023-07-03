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Пьяная пара занялась сексом на улице в Нижнем Тагиле

3 июля 2023, 08:33
Фото: 1MI
В Нижнем Тагиле пьяная пара занялась сексом прилюдно. Произошло это 2 июля около дома №107 по улице Пархоменко.

По словам очевидцев, пара была сильно пьяна и в какой-то момент влюбленные решили заняться сексом в кустах, пишет «Инцидент. Нижний Тагил».

В результате половой акт сняли на видео свидетели событий. Они же возмутились этим действом, ведь все это время мимо могли проходить дети.

Деградация по полной программе. У людей нынче совсем ни стыда, ни совести… Прямо под окнами жилого дома. Прямо тут же находится детский садик и 58-я школа, — сказали тагильчане.

Также прохожие рассказали, что они обращались к паре с просьбой найти более укромное место, но те ничего не ответили.

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#Елена Озерова#Нижний Тагил#18+#Кусты#Прохожие#Секс#Половой акт#Пьяная пара#Происшествия
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