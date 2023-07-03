Пьяная пара занялась сексом на улице в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 08:33
Published Сегодня, 08:33
Modified Сегодня, 08:35
Updated Сегодня, 08:35
По словам очевидцев, пара была сильно пьяна и в какой-то момент влюбленные решили заняться сексом в кустах, пишет «Инцидент. Нижний Тагил».
В результате половой акт сняли на видео свидетели событий. Они же возмутились этим действом, ведь все это время мимо могли проходить дети.
Деградация по полной программе. У людей нынче совсем ни стыда, ни совести… Прямо под окнами жилого дома. Прямо тут же находится детский садик и 58-я школа, — сказали тагильчане.
Также прохожие рассказали, что они обращались к паре с просьбой найти более укромное место, но те ничего не ответили.