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«Рыдала над телом мужа»: консервным ножом убила супруга жительница Екатеринбурга

3 июля 2023, 14:02
Фото: 1MI

Консервным ножом убила мужа жительница Екатеринбурга

В Екатеринбурге женщина убила своего мужа консервным ножом. Обвиняемой 53 года, ее мужу было 59 лет.

Женщину признали в умышленном причинении тяжкому вреду здоровью, в результате которого человек скончался. Следствию известно, что 13 ноября 2021 года женщина, будучи пьяной, поссорилась с супругом. В какой-то момент она вооружилась консервным ножом и ударила им мужа более 10 раз.

Далее, как сообщает старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга, мужчина скончался на месте от потери крови.

Екатеринбурженке назначили пять лет тюрьмы в колонии общего режима.
В пресс-группе УМВД по Екатеринбургу добавили, что в злополучный день женщину поймали с поличным. Когда наряд ворвался в квартиру, женщина рыдала.

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#Елена Озерова#Убийство#Муж#Нож#Криминал#Екатеринбург
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