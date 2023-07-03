«Рыдала над телом мужа»: консервным ножом убила супруга жительница Екатеринбурга

Женщину признали в умышленном причинении тяжкому вреду здоровью, в результате которого человек скончался. Следствию известно, что 13 ноября 2021 года женщина, будучи пьяной, поссорилась с супругом. В какой-то момент она вооружилась консервным ножом и ударила им мужа более 10 раз.