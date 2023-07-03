«Рыдала над телом мужа»: консервным ножом убила супруга жительница Екатеринбурга

Posted Сегодня, 14:02
Published Сегодня, 14:02
Modified Сегодня, 14:04
Updated Сегодня, 14:04
Женщину признали в умышленном причинении тяжкому вреду здоровью, в результате которого человек скончался. Следствию известно, что 13 ноября 2021 года женщина, будучи пьяной, поссорилась с супругом. В какой-то момент она вооружилась консервным ножом и ударила им мужа более 10 раз.
Далее, как сообщает старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга, мужчина скончался на месте от потери крови.
Екатеринбурженке назначили пять лет тюрьмы в колонии общего режима.
В пресс-группе УМВД по Екатеринбургу добавили, что в злополучный день женщину поймали с поличным. Когда наряд ворвался в квартиру, женщина рыдала.