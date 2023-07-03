Стало известно, где сейчас находятся изъятые из семьи Наумовых дети из Екатеринбурга

Posted Сегодня, 15:34
Published Сегодня, 15:34
Modified Сегодня, 15:34
Updated Сегодня, 15:34
Детей определили в реабилитационные центры. Сейчас они находятся под присмотром специалистов, рассказала омбудсмен Свердловской области Татьяна Мерзлякова.
С детьми сейчас все нормально, добавила омбудсмен, однако тревожить их посторонним людям сейчас не рекомендуется. Более подробную информацию также нельзя разглашать, пишет Е1.
Напомним, тело умершего мальчика нашли 29 июня 2023 года. В его убийстве обвиняют Веронику Наумову, которая несколько лет назад взяла над ним опекунство.
В отношении нее возбуждено три уголовных дела. Сейчас женщина находится в СИЗО. Ей грозит до 20 лет тюремного заключения.