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Стало известно, как опекунша 6-летнего Далера из Екатеринбурга обманула детектор лжи

3 июля 2023, 13:38
Фото: 1MI
В Екатеринбурге опекун умершего 6-летнего Далера Вероника Наумова обманула полиграф дважды. Эксперты рассказали, как это стало возможно.

Специалисты объяснили, что многое зависит от квалификации полиграфолога. Эксперт предположил, что, например, если за полиграфом сидела женщина, она могла чисто по-человечески посочувствовать Веронике, поверив ей.

Вероника могла показать реакции, но объяснить это тем, что думает о плохом сценарии, и, если специалист неопытный, он мог удовлетвориться этим ответом, — добавил эксперт.

Также во многом результаты детектора лжи зависели от того, принимала ли накануне Вероника успокоительные, и заметил ли это специалист. Также полиграфолог мог допустить ошибки в самой формулировке вопросов.

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#Елена Озерова#Екатеринбург#Деектор лжи#Полиграф#Опекун#Следствие#Криминал#Гибель 6-летнего мальчика в Екатеринбурге
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