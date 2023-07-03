Стало известно, как опекунша 6-летнего Далера из Екатеринбурга обманула детектор лжи

Posted Сегодня, 13:38
Published Сегодня, 13:38
Modified Сегодня, 13:40
Updated Сегодня, 13:40
Специалисты объяснили, что многое зависит от квалификации полиграфолога. Эксперт предположил, что, например, если за полиграфом сидела женщина, она могла чисто по-человечески посочувствовать Веронике, поверив ей.
Вероника могла показать реакции, но объяснить это тем, что думает о плохом сценарии, и, если специалист неопытный, он мог удовлетвориться этим ответом, — добавил эксперт.
Также во многом результаты детектора лжи зависели от того, принимала ли накануне Вероника успокоительные, и заметил ли это специалист. Также полиграфолог мог допустить ошибки в самой формулировке вопросов.