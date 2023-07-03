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Свиньи и хряки за 50 млн приехали в Свердловскую область из Ирландии

3 июля 2023, 08:10
Фото: Midjourney
Партию живых свиней оформили Уральские таможенники. Стоимость свиней и хряков составляла более 50 миллионов рублей. Они приехали в Екатеринбург из Ирландии.

Шесть с половиной тонн племенных свиней в возрасте до полугода купило агропредприятие для обновления стада. Животные ехали в автофуре, сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления.

Внутри транспортного средства обеспечивался необходимый температурный режим. В результате фура с живым грузом пересекла границу РФ около города Смоленска. Здесь их осмотрели и подтвердили, что животные не больны.

Контроль декларации на товары и удаленный выпуск товара инспекторы Уральской электронной таможни осуществили в первоочередном порядке за 50 минут, — добавил глава Уральской электронной таможни.

Отмечается, что за 2023 год таможенники оформили более 775 тонн живого груза.

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#Екатеринбург#Елена Озерова#Свердловская область#Таможня#Свиньи#Груз#Общество
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