Цех «Уральская горлица» закрыт за продажу опасной воды в Свердловской области

Posted Сегодня, 16:32
Published Сегодня, 16:32
Modified Сегодня, 16:32
Updated Сегодня, 16:32
Организация использовала подземный источник несмотря на то, что отсутствовало санитарно-эпидемиологическое заключение о том, что источник соответствует санитарным правилам. Также не проводился контроль качества воды и готовой продукции, рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора.
По результатам лабораторных исследований воды из источника, готовой продукции было выяснено, что микробиологические показатели не соответствуют норме.
Кроме того, на данном предприятии были выявлены нарушения в проведении уборки и дезинфекции, а также не организовывались медосмотры и вакцинация персонала.
Напомним, в июне 2023 года в Верхней Пышме на 90 суток была приостановлена работа «Комбината детского питания» после массового отравления детей в школьной столовой.