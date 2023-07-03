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Цех «Уральская горлица» закрыт за продажу опасной воды в Свердловской области

3 июля 2023, 16:32
Фото: 1MI
Роспотребнадзор закрыл цех по розливу воды «Уральская горлица» в Свердловской области на месяц из-за найденных нарушений.

Организация использовала подземный источник несмотря на то, что отсутствовало санитарно-эпидемиологическое заключение о том, что источник соответствует санитарным правилам. Также не проводился контроль качества воды и готовой продукции, рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора.

По результатам лабораторных исследований воды из источника, готовой продукции было выяснено, что микробиологические показатели не соответствуют норме.

Кроме того, на данном предприятии были выявлены нарушения в проведении уборки и дезинфекции, а также не организовывались медосмотры и вакцинация персонала.

Напомним, в июне 2023 года в Верхней Пышме на 90 суток была приостановлена работа «Комбината детского питания» после массового отравления детей в школьной столовой.

Суд закрыл комбинат в Верхней Пышме из-за отравления детей на 90 суток
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#Елизавета Зиборова#Свердловская область#Роспотребнадзор#Ведомство#Цех#Приостановление работы#Вода#Нарушения#Розлив#Здоровье
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