Цех «Уральская горлица» закрыт за продажу опасной воды в Свердловской области

Организация использовала подземный источник несмотря на то, что отсутствовало санитарно-эпидемиологическое заключение о том, что источник соответствует санитарным правилам. Также не проводился контроль качества воды и готовой продукции, рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора.