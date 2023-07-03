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Уровень доверия россиян президенту РФ превысил 78%

3 июля 2023, 16:55
Фото: Официальный сайт Кремля
Более 78% жителей РФ доверяют президенту Владимиру Путину. Об этом стало известно из результатов опроса россиян с 19 по 25 июня 2023 года.

Деятельность президента оценивают положительно 78,6% жителей страны. Этот показатель меньше на 0,3% в сравнении с неделей ранее, сообщает ВЦИОМ.

При этом количество положительных оценок деятельности премьер-министра Михаила Мишустина — 60,9%. А работу Правительства РФ высоко оценили 50,1% респондентов.

Жителей России опрашивали путем телефонных обзвонов. Всего в опросе приняли участие 1600 человек от 18 лет почти со всех регионов страны.

Россияне оценили работу Владимира Путина на посту президента РФ
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