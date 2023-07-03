Уровень доверия россиян президенту РФ превысил 78%

Posted Сегодня, 16:55
Published Сегодня, 16:55
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Деятельность президента оценивают положительно 78,6% жителей страны. Этот показатель меньше на 0,3% в сравнении с неделей ранее, сообщает ВЦИОМ.
При этом количество положительных оценок деятельности премьер-министра Михаила Мишустина — 60,9%. А работу Правительства РФ высоко оценили 50,1% респондентов.
Жителей России опрашивали путем телефонных обзвонов. Всего в опросе приняли участие 1600 человек от 18 лет почти со всех регионов страны.