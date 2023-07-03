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В Нижнем Тагиле обустроят остановку «Бондина»

3 июля 2023, 14:45
Фото: tagilcity.ru
Обустройство остановки «Бондина» на улице Кулибина планируется в Нижнем Тагиле. На работы выделено 1,27 миллиона рублей.

Объект подрядчику необходимо сдать до 31 августа 2023 года. Работы начнутся после определения победителя электронного аукциона и заключения контракта.

Подрядчик должен выполнить обустройство остановки общественного транспорта, а также благоустроить территорию для ее использования маломобльными тагильчанами. Также проектом предусмотрено озеленение.

Фото: tagilcity.ru

Сначала строители демонтируют подпорную стенку и существующий тротуар, а затем восстановят асфальтобетонное покрытие. Рабочие установят новый остановочный павильон, нанесут дорожную разметку и уложат тактильную плитку. Площадь благоустройства составит 595 квадратных метров.

Гарантия на выполненные работы — три года. Заявки от потенциальных подрядчиков принимаются до 7 июля 2023 года.

Пять остановочных павильонов установят на вокзале в Нижнем Тагиле
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#Евгения Сафина#Остановка#Закупка#Павильон#Тротуар#Озеленение#Город#Эксклюзив#Нижний Тагил
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