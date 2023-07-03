В Нижнем Тагиле обустроят остановку «Бондина»

Posted Сегодня, 14:45
Published Сегодня, 14:45
Modified Сегодня, 14:47
Updated Сегодня, 14:47
Объект подрядчику необходимо сдать до 31 августа 2023 года. Работы начнутся после определения победителя электронного аукциона и заключения контракта.
Подрядчик должен выполнить обустройство остановки общественного транспорта, а также благоустроить территорию для ее использования маломобльными тагильчанами. Также проектом предусмотрено озеленение.
Сначала строители демонтируют подпорную стенку и существующий тротуар, а затем восстановят асфальтобетонное покрытие. Рабочие установят новый остановочный павильон, нанесут дорожную разметку и уложат тактильную плитку. Площадь благоустройства составит 595 квадратных метров.
Гарантия на выполненные работы — три года. Заявки от потенциальных подрядчиков принимаются до 7 июля 2023 года.