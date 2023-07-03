В Нижнем Тагиле пользователи сети в шоке от приговора педофилу: ему дали 12 лет

Posted Сегодня, 07:19
Published Сегодня, 07:19
Modified Сегодня, 07:21
Updated Сегодня, 07:21
В частности, люди возмущены тем, что этот человек может выйти на свободу и снова продолжить свои преступления.
Редакция TagilCity.ru устроила в своем Telegram-канале голосование, где спросила мнение подписчиков о приговоре суда. Почти половина респондентов сошлась в том, что 12 лет колонии для человека, который уже совершал что-то подобное, — слишком мало.
Очень мало. Я считаю, что педофилы — это больные люди. Смысл им что-то отрезать? Голову все равно не вылечить. Таких надо изолировать от общества навсегда, — вынес свой вердикт Сергей, подписчик сообщества TagilCity.ru.
Тагильчане возмущены, что педофил уже совершал подобные преступления, получал за них срок, а когда вышел на свободу — сделал это снова. То есть наказание не исправило преступника. Поэтому за пожизненное заключение в этой ситуации проголосовали 49% респондентов.
Рецидивист. Он сделал опять тоже самое, и его снова отпустили? За первый инцидент нужно было пожизненно посадить. Он калечит жизни. А сейчас 12 лет отсидит и выйдет, — делится впечатлениями подписчица Александра.
Для других пользователей сети реакция на появление таких историй однозначная: повод вернуть смертную казнь. Напомним о трагедии в Рыбинске, которая произошла в 2020 году. Тогда было совершенно изнасилование и убийство двух девочек-сестер восьми и тринадцати лет. Убийца уже был судим за подобные преступления, но вышел на свободу. На данный момент он отбывает пожизненное. Пока эту историю обсуждала вся страна, Совет Федерации всерьез обсуждал возврат смертной казни для педофилов.
На электрический стул, чтоб другим неповадно было, — считает Галина.
Напомним, что неоднократно судимый педофил-рецидивист из Нижнего Тагила приговорен к 12 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Также после выхода на свободу преступник еще год будет ограничен в своих передвижениях. Обжалования приговора не было, как со стороны пострадавших, так и со стороны обвиняемого.