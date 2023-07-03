В Нижнем Тагиле пользователи сети в шоке от приговора педофилу: ему дали 12 лет

Для других пользователей сети реакция на появление таких историй однозначная: повод вернуть смертную казнь. Напомним о трагедии в Рыбинске, которая произошла в 2020 году. Тогда было совершенно изнасилование и убийство двух девочек-сестер восьми и тринадцати лет. Убийца уже был судим за подобные преступления, но вышел на свободу. На данный момент он отбывает пожизненное. Пока эту историю обсуждала вся страна, Совет Федерации всерьез обсуждал возврат смертной казни для педофилов.