«Вандализм»: жители дома пожаловались на разрушенный «Тагилэнерго» палисадник

Жильцы дома №10а по улице Красная создавали цветник у третьего подъезда несколько месяцев. На место были высажены астильбы, сортовые лилии, ирисы, ландыши, примулы, мальвы и другие цветы. Однако теперь культурные растения погребены под грудой земли, вырытой работниками «Тагилэнерго» в связи с плановым ремонтом выявленной протечки.