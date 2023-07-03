«Вандализм»: жители дома пожаловались на разрушенный «Тагилэнерго» палисадник

Posted Сегодня, 11:03
Published Сегодня, 11:03
Modified Сегодня, 11:07
Updated Сегодня, 11:07
Жильцы дома №10а по улице Красная создавали цветник у третьего подъезда несколько месяцев. На место были высажены астильбы, сортовые лилии, ирисы, ландыши, примулы, мальвы и другие цветы. Однако теперь культурные растения погребены под грудой земли, вырытой работниками «Тагилэнерго» в связи с плановым ремонтом выявленной протечки.
По мнению жильцов, ресурсоснабжающая организация могла предупредить жильцов о предстоящем ремонте и им бы удалось спасти цветы, заранее выкопав посадки.
Самое обидное в этой ситуации, что «бахчисарайского» фонтана не было, ситуация не экстренная, не аварийная, просто найдена протечка. Ну можно же было предупредить, нам бы 1 часа хватило, чтоб выкопать и спасти свои труды, — поделилась с TagilCity.ru тагильчанка Светлана.
Тагильчанка Светлана О. написала претензию о произошедшем в НТ МУП «Тагилэнерго». В ресурсоснабжающей организации пояснили (ответ имеется в распоряжении редакции), что из-за аварийного состояния трубопроводов на теплосети проводятся ремонтные работы. Поскольку на этом жилом доме тепловая сеть проложена подземным способом, то были неизбежны земляные работы.
Вследствие проведения земляных работ нарушается благоустройство территории, что и произошло в Вашем случае. По завершению ремонтных работ предприятие восстановит благоустройство территории. Достигнута договоренность о высадке растений силами УК, — пояснили ситуацию в ресурсоснабжающей организации Нижнего Тагила.
Также в «Тагилэнерго» посоветовали не высаживать цветы в охранной зоне тепловых сетей, чтобы ситуация впредь не повторялась.