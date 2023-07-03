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Водитель автобуса в Нижнем Тагиле нецензурно ругался на пассажиров

3 июля 2023, 04:01
Фото: Midjourney
Водитель автобуса № 57 в Нижнем Тагиле кричал на пассажиров и нецензурно ругался. Инцидент произошел утром 2 июля 2023 года.

На конечной остановке около вокзала, когда люди стали выходить и оплачивать проезд, водитель стал кричать, что сначала нужно платить мелочью, а не крупными купюрами, так как у него нет сдачи, рассказали очевидцы.

Пассажиры стали говорить, что водителю нужно перед выходом в рейс позаботиться о наличии мелких денег для сдачи. В ответ мужчина стал материться. Об этом рассказали в группе ВКонтакте «Инцидент Нижний Тагил».

Напомним, в июне 2023 года в Екатеринбурге водитель автобуса стал ругаться с пассажиром из-за того, что тот сделал ему замечание, а также угрожал выгнать его из транспорта.

Водитель автобуса в Екатеринбурге угрожал выгнать пассажира за сделанное замечание
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#Елизавета Зиборова#Нижний Тагил#Свердловская область#Инцидент#Автобус#Водитель#Шофер#Пассажиры#Конфликт#Сдача#Оплата проезда#Деньги#Происшествия
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