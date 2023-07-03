Водитель автобуса в Нижнем Тагиле нецензурно ругался на пассажиров

Posted Сегодня, 04:01
Published Сегодня, 04:01
Modified Сегодня, 04:01
Updated Сегодня, 04:01
На конечной остановке около вокзала, когда люди стали выходить и оплачивать проезд, водитель стал кричать, что сначала нужно платить мелочью, а не крупными купюрами, так как у него нет сдачи, рассказали очевидцы.
Пассажиры стали говорить, что водителю нужно перед выходом в рейс позаботиться о наличии мелких денег для сдачи. В ответ мужчина стал материться. Об этом рассказали в группе ВКонтакте «Инцидент Нижний Тагил».
Напомним, в июне 2023 года в Екатеринбурге водитель автобуса стал ругаться с пассажиром из-за того, что тот сделал ему замечание, а также угрожал выгнать его из транспорта.