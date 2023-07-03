Воспитатель детского сада избила годовалую девочку в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 16:03
Published Сегодня, 16:03
Modified Сегодня, 16:03
Updated Сегодня, 16:03
Педагог ударила девочку, сидевшую на скамейке, из-за чего малышка упала на пол. Кроме того, воспитательница в этот же день неоднократно нецензурно ругалась на ребенка, рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
В отношении сотрудницы дошкольного учреждения возбудили уголовное дело. После всех проведенных следственных мероприятий дело было передано в суд.
Судебное заседание состоялось 3 июля 2023 года. Воспитательницу приговорили к полутора годам исправительных работ с лишением права работать педагогом на четыре года. При этом суд взыскал с осужденной компенсацию в размере 50 тысяч рублей.
Напомним, в Нижнем Тагиле воспитатель детского сада избивала троих детей с инвалидностью. В отношении нее были составлены административные протоколы.