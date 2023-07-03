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Воспитатель детского сада избила годовалую девочку в Екатеринбурге

3 июля 2023, 16:03
Фото: 1MI
Воспитательница частного детского сада в Екатеринбурге избила годовалую девочку из ясельной группы. Инцидент произошел 1 ноября 2022 года.

Педагог ударила девочку, сидевшую на скамейке, из-за чего малышка упала на пол. Кроме того, воспитательница в этот же день неоднократно нецензурно ругалась на ребенка, рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

В отношении сотрудницы дошкольного учреждения возбудили уголовное дело. После всех проведенных следственных мероприятий дело было передано в суд.

Судебное заседание состоялось 3 июля 2023 года. Воспитательницу приговорили к полутора годам исправительных работ с лишением права работать педагогом на четыре года. При этом суд взыскал с осужденной компенсацию в размере 50 тысяч рублей.

Напомним, в Нижнем Тагиле воспитатель детского сада избивала троих детей с инвалидностью. В отношении нее были составлены административные протоколы.

Факты насилия над детьми-инвалидами со стороны воспитателя выявлены в Нижнем Тагиле
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