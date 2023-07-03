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Высокая пожароопасность ожидается в Свердловской области

3 июля 2023, 14:46
Фото: 1MI
В Свердловской области ожидается 4 класс горимости леса с 4 по 7 июля 2023 года.

Есть вероятность помутнения воздуха, распространения пламени, получения теплового удара жителями региона, рассказали в УГМС.

Свердловчанам в период пожароопасности рекомендуется не разжигать костры на открытых пространствах вблизи строений и лесных массивов, проверить исправность резервной пожарной техники, проводить очистку территорий в полосах железнодорожных и автодорог.

Напомним, в Свердловской области продолжает действовать особый противопожарный режим.

Снова пожары: противопожарный режим продолжает действовать в Свердловской области
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#Елизавета Зиборова#Свердловская область#Пожар#Пожароопасность#Экстренное предупреждение#УГМС#Лес#Экология#Массовые пожары в Свердловской области весной 2023 года
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