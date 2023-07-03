Высокая пожароопасность ожидается в Свердловской области

Posted Сегодня, 14:46
Published Сегодня, 14:46
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Есть вероятность помутнения воздуха, распространения пламени, получения теплового удара жителями региона, рассказали в УГМС.
Свердловчанам в период пожароопасности рекомендуется не разжигать костры на открытых пространствах вблизи строений и лесных массивов, проверить исправность резервной пожарной техники, проводить очистку территорий в полосах железнодорожных и автодорог.
Напомним, в Свердловской области продолжает действовать особый противопожарный режим.