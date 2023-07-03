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Заезжающие в парк поселка Первомайский автомобили ломают деревья и портят дорожки

3 июля 2023, 08:54
Фото: tagilcity.ru

Водители в поселке по Нижним Тагилом разрушают парк и сносят деревья

Жители поселка Первомайский Горноуральского округа возмущены поведением автовладельцев, которые заезжают в местный парк. По словам сельчан, машины ломают деревья, а на дорожках остаются следы от колес.

Березовая роща в поселке Первомайский — одно из главных мест отдыха местных жителей. Она обустроена дорожками, скамейками и другими удобствами, также есть спортивная площадка. Однако, по словам сельчан, в парк часто заезжают автомобилисты, хотя для проезда транспорта он не предусмотрен.

Заездили все дорожки. Ломают деревья. Ездят вдоль и поперек. Сокращают движение через рощу, — рассказал TagilCity.ru местный житель.
Автомобили заезжают в парк поселка ПервомайскийАвтомобили заезжают в парк поселка Первомайский
Автомобили заезжают в парк поселка ПервомайскийАвтомобили заезжают в парк поселка Первомайский
Автомобили заезжают в парк поселка Первомайский
Фото: tagilcity.ru

Обращения к главе ГГО Дмитрию Летникову, по его словам, не помогли, владельцы автомобилей продолжают заезжать в рощу. Редакция TagilCity.ru направит официальный запрос в администрацию Горноуральского округа с просьбой пояснить, почему не закрывается проезд для автомобилей в парке поселка.

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#Анна Григорьева#Автомобили#Парк#Деревья#Первомайский#Происшествия#Эксклюзив
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