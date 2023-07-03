Заезжающие в парк поселка Первомайский автомобили ломают деревья и портят дорожки

Березовая роща в поселке Первомайский — одно из главных мест отдыха местных жителей. Она обустроена дорожками, скамейками и другими удобствами, также есть спортивная площадка. Однако, по словам сельчан, в парк часто заезжают автомобилисты, хотя для проезда транспорта он не предусмотрен.