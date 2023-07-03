Заезжающие в парк поселка Первомайский автомобили ломают деревья и портят дорожки

Posted Сегодня, 08:54
Published Сегодня, 08:54
Modified Сегодня, 08:56
Updated Сегодня, 08:56
Березовая роща в поселке Первомайский — одно из главных мест отдыха местных жителей. Она обустроена дорожками, скамейками и другими удобствами, также есть спортивная площадка. Однако, по словам сельчан, в парк часто заезжают автомобилисты, хотя для проезда транспорта он не предусмотрен.
Заездили все дорожки. Ломают деревья. Ездят вдоль и поперек. Сокращают движение через рощу, — рассказал TagilCity.ru местный житель.
Обращения к главе ГГО Дмитрию Летникову, по его словам, не помогли, владельцы автомобилей продолжают заезжать в рощу. Редакция TagilCity.ru направит официальный запрос в администрацию Горноуральского округа с просьбой пояснить, почему не закрывается проезд для автомобилей в парке поселка.