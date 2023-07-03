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Posted 3 июля 2023, 09:26

Published 3 июля 2023, 09:26

Modified 3 июля 2023, 09:28

Updated 3 июля 2023, 09:28

Защита обжаловала арест опекунши 6-летнего Далера в Екатеринбурге

Защита обжаловала арест опекунши 6-летнего Далера в Екатеринбурге

3 июля 2023, 09:26
Фото: 1MI.
Сюжет
Гибель 6-летнего мальчика в Екатеринбурге
В Екатеринбурге защита опекунши Вероники Наумовой обжаловала ее арест. Женщину обвиняют в убийстве 6-летнего Далера. Апелляцию в ближайшее время рассмотрит Свердловский областной суд.

Ранее представитель обвиняемой просила Чкаловский суд заключить ее под домашний арест. Однако ее отправили в СИЗО, пишет «It's My City».

Защитник продолжает настаивать на домашнем аресте. Адвокат в суде сказал, что Вероника Наумова «выбрала неверный алгоритм действий» в той ситуации, в которой оказалась. Юрист настаивает, что это был несчастный случай. Также защитник высказал, что Вероника не представляет опасности для окружающих.

Сама опекун также сообщает, что невиновна в убийстве. Она сказала, что она «нормальная мать», а произошедшее — несчастный случай.

Наумова утверждает, что будет сотрудничать со следствием и скрываться из-под домашнего ареста от правосудия не планирует, ведь у нее нет загранпаспорта. Заседание проходит в закрытом режиме.

Стала известна точная дата смерти 6-летнего Далера из Екатеринбурга
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#Происшествия#Суд#СИЗО#Несчастный случай#Домашний арест#Екатеринбург#Гибель 6-летнего мальчика в Екатеринбурге
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