Защита обжаловала арест опекунши 6-летнего Далера в Екатеринбурге

Posted 3 июля 2023, 09:26
Published 3 июля 2023, 09:26
Modified 3 июля 2023, 09:28
Updated 3 июля 2023, 09:28
Ранее представитель обвиняемой просила Чкаловский суд заключить ее под домашний арест. Однако ее отправили в СИЗО, пишет «It's My City».
Защитник продолжает настаивать на домашнем аресте. Адвокат в суде сказал, что Вероника Наумова «выбрала неверный алгоритм действий» в той ситуации, в которой оказалась. Юрист настаивает, что это был несчастный случай. Также защитник высказал, что Вероника не представляет опасности для окружающих.
Сама опекун также сообщает, что невиновна в убийстве. Она сказала, что она «нормальная мать», а произошедшее — несчастный случай.
Наумова утверждает, что будет сотрудничать со следствием и скрываться из-под домашнего ареста от правосудия не планирует, ведь у нее нет загранпаспорта. Заседание проходит в закрытом режиме.