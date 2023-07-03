Защита обжаловала арест опекунши 6-летнего Далера в Екатеринбурге

Защитник продолжает настаивать на домашнем аресте. Адвокат в суде сказал, что Вероника Наумова «выбрала неверный алгоритм действий» в той ситуации, в которой оказалась. Юрист настаивает, что это был несчастный случай. Также защитник высказал, что Вероника не представляет опасности для окружающих.