Жители Екатеринбурга и Тюмени победили на II этапе по дрифту в Нижнем Тагиле

В групповом зачете места распределились так: 1 место — команда «Вектор», 2 место — «ОМТ Motosport», 3 место — «CS-20». Лидером квалификации стал спортсмен Алексей Мосейчук.



Следующий этап соревнования состоится 8 и 9 июля в Перми, затем спортсменов ждут 2 и 3 сентября на III этапе DWC в рамках чемпионата Урала по дрифту в Тюмени. А 9 сентября в Екатеринбурге состоится финал состязания.