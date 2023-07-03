Жители Екатеринбурга и Тюмени победили на II этапе по дрифту в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 12:38
Published Сегодня, 12:38
Modified Сегодня, 12:40
Updated Сегодня, 12:40
Первое место в личном зачете занял екатеринбуржец Сергей Корнеев, второе место — тюменец Александр Орлов, а третье — житель Екатеринбурга Евгений Корнев, сообщается в сообществе «DWC — DRIFT WARS championship».
В групповом зачете места распределились так: 1 место — команда «Вектор», 2 место — «ОМТ Motosport», 3 место — «CS-20». Лидером квалификации стал спортсмен Алексей Мосейчук.
Следующий этап соревнования состоится 8 и 9 июля в Перми, затем спортсменов ждут 2 и 3 сентября на III этапе DWC в рамках чемпионата Урала по дрифту в Тюмени. А 9 сентября в Екатеринбурге состоится финал состязания.