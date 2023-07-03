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Жители Екатеринбурга и Тюмени победили на II этапе по дрифту в Нижнем Тагиле

3 июля 2023, 12:38
Фото: DWC - DRIFT WARS championship
В Нижнем Тагиле состоялся II этап DWC в рамках Чемпионата Урала по дрифту-2023. В результате сразу два жителя Екатеринбурга стали чемпионами, заняв 1 и 3 место. На второй строчке расположился житель Тюмени. Чемпионат прошел в Нижнем Тагиле.

Первое место в личном зачете занял екатеринбуржец Сергей Корнеев, второе место — тюменец Александр Орлов, а третье — житель Екатеринбурга Евгений Корнев, сообщается в сообществе «DWC — DRIFT WARS championship».

Фото: DWC - DRIFT WARS championship

В групповом зачете места распределились так: 1 место — команда «Вектор», 2 место — «ОМТ Motosport», 3 место — «CS-20». Лидером квалификации стал спортсмен Алексей Мосейчук.

Следующий этап соревнования состоится 8 и 9 июля в Перми, затем спортсменов ждут 2 и 3 сентября на III этапе DWC в рамках чемпионата Урала по дрифту в Тюмени. А 9 сентября в Екатеринбурге состоится финал состязания.

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