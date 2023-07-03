Жительница Нижнего Тагила умерла после падения на лестнице пиццерии «ДоДо»

Posted Сегодня, 03:38
Published Сегодня, 03:38
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Updated Сегодня, 03:57
Как стало известно позже, у женщины случился приступ эпилепсии, из-за чего она упала. Администрация пиццерии вызвала бригаду скорой помощи, но приехавшие медики не смогли ее спасти, рассказали в группе ВКонтакте «Инцидент Нижний Тагил».
В Следственном комитете организована проверка по факту случившегося. Тело скончавшейся тагильчанки направлено на экспертизу для установления причины смерти, рассказал помощник начальника регионального СК Александр Шульга.
Предположительно, женщина умерла от заболевания, отметил начальник пресс-службы МВД Валерий Горелых.
Напомним, 1 июля 2023 года в Екатеринбурге у водителя автомобиля во время движения случился приступ эпилепсии. Из-за этого он, потеряв контроль над управлением транспорта, сбил собаку, девушку-пешехода и снес светофор.