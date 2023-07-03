Жительница Нижнего Тагила умерла после падения на лестнице пиццерии «ДоДо»

Как стало известно позже, у женщины случился приступ эпилепсии, из-за чего она упала. Администрация пиццерии вызвала бригаду скорой помощи, но приехавшие медики не смогли ее спасти, рассказали в группе ВКонтакте «Инцидент Нижний Тагил».