Жителям Свердловской области снова приходят повестки в военкомат

Напомним, недавно в Минобороны РФ решили ставить жителей России на воинский учет удаленно. Те, у кого появится военный билет, получат уведомление о постановке через портал «Госуслуги». Также в удаленном доступе планируется снимать военнообязанных с воинского учета и вносить корректировки в личные дела.