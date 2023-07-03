Жителям Свердловской области снова приходят повестки в военкомат

Posted Сегодня, 05:54
Published Сегодня, 05:54
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Updated Сегодня, 05:54
Местные жители стали предполагать, что начинается новая волна мобилизации, однако в Центральном военном округе это опровергли.
Разосланные повестки с просьбой явиться в военкомат не имеют отношения к СВО. Мужчин вызывают, чтобы уточнить все имеющиеся данные, рассказали в пресс-службе ЦВО.
Кроме того, сверка данных в военкоматах — стандартная процедура, которую проводили и ранее, отметили в ведомстве.
Напомним, недавно в Минобороны РФ решили ставить жителей России на воинский учет удаленно. Те, у кого появится военный билет, получат уведомление о постановке через портал «Госуслуги». Также в удаленном доступе планируется снимать военнообязанных с воинского учета и вносить корректировки в личные дела.