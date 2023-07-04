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32 миллиона выделено на содержание кладбищ в Нижнем Тагиле и пригороде

4 июля 2023, 10:01
Фото: 1MI
Подрядчика, который будет обслуживать и содержать территорию кладбищ в течение года в Нижнем Тагиле и пригороде, ищет администрация города.

Муниципальный контракт будет дествовать до 30 июня 2024 года. На работы в 2023 году выделено 16,1 миллиона рублей, 16,38 миллиона — в 2024 году.

Согласно техзаданию, на кладбищах необходимо косить траву и своевременно убирать мусор, вырубать сухие и аварийные деревья, чистить от снега дороги и тротуары у колумбарной стены.

Кроме того, подрядчик будет проводить грейдирвоание проезжей части и подсыпку щебня, откачку и вывоз отходов из туалетов. Также предусмотрена высадка цветов на Мемориале Славы на кладбище «Центральное».

Работы необходимо проводить на следующих территориях:

  • Кладбище «Пихтовые горы»;
  • Кладбище «Центральное», Мемориал Славы на кладбище «Центральное»;
  • Кладбище «Южное» в поселке Старатель;
  • Кладбище «Северное» в микрорайоне Рудник;
  • Кладбище «Юго-Западное» в микрорайоне Горбуново;
  • Кладбище Центральное-1 (после ввода в эксплуатацию);
  • Кладбище в микрорайоне Ключики;
  • Кладбище в жилом районе Фотеево;
  • Кладбища на присоединенных к Нижнему Тагилу сельских территориях.

Подрядчик, который займется содержанием объектов, будет определен 5 июля.

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