32 миллиона выделено на содержание кладбищ в Нижнем Тагиле и пригороде

Posted Сегодня, 10:01
Published Сегодня, 10:01
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Updated Сегодня, 10:03
Муниципальный контракт будет дествовать до 30 июня 2024 года. На работы в 2023 году выделено 16,1 миллиона рублей, 16,38 миллиона — в 2024 году.
Согласно техзаданию, на кладбищах необходимо косить траву и своевременно убирать мусор, вырубать сухие и аварийные деревья, чистить от снега дороги и тротуары у колумбарной стены.
Кроме того, подрядчик будет проводить грейдирвоание проезжей части и подсыпку щебня, откачку и вывоз отходов из туалетов. Также предусмотрена высадка цветов на Мемориале Славы на кладбище «Центральное».
Работы необходимо проводить на следующих территориях:
Подрядчик, который займется содержанием объектов, будет определен 5 июля.