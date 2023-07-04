4 июля в Нижнем Тагиле началось асфальтирование проспекта Мира

Posted Сегодня, 13:34
Published Сегодня, 13:34
Modified Сегодня, 13:36
Updated Сегодня, 13:36
Каждый день на объекте работает до 25 специалистов и 12 единиц спецтехники. На участке от проспекта Ленина до улицы Циолковского уже выставлено свыше 500 метров бортового камня, уложено 3,5 тысячи квадратных метров плитки между трамвайными путями, обновлено более 1,5 тысячи квадратных метров тротуаров.
4 июля началось асфальтирование на нечетной стороне от улицы Газетной до проспекта Ленина. Замдиректора службы заказчика городского хозяйства Нижнего Тагила Николай Новиков отметил, что работы ведутся в соответствии с графиком, претензий к подрядчику нет, сообщает пресс-служба администрации города.