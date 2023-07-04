4 июля в Нижнем Тагиле началось асфальтирование проспекта Мира

Каждый день на объекте работает до 25 специалистов и 12 единиц спецтехники. На участке от проспекта Ленина до улицы Циолковского уже выставлено свыше 500 метров бортового камня, уложено 3,5 тысячи квадратных метров плитки между трамвайными путями, обновлено более 1,5 тысячи квадратных метров тротуаров.