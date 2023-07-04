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Банк ДОМ. РФ: Спрос на ипотеку в ИЖС-секторе увеличился в три раза

4 июля 2023, 10:19
Фото: Банк ДОМ.РФ
С 1 января 2023 года ипотеку на покупку частного дома оформили более 4500 клиентов Банка ДОМ.РФ. Объем кредитования в секторе индивидуального жилищного строительства составил 21 миллиард рублей.

Таким образом, за первые полгода 2023 года количество сделок по ИЖС-ипотеке превысило прошлогодние показатели в три раза. В денежном отношении рост составил в 2,5 раза. Каждый месяц кредитование в сфере частного домостроения в среднем увеличивается на 20%.

Рейтинг регионов лидеров по количеству проведенных сделок по ИЖС-ипотеке возглавили Москва и Московская область. Объем кредитования в Подмосковье в этом году составил 5,8 миллиарда рублей, а рост по сравнению с 2022 годом — в три раза. Далее — Краснодарский край (2,6 миллиарда, рост в 2,1 раза), Санкт-Петербург и Ленинградская область (2,2 миллиарда рублей, в 3,6 раза), Республика Татарстан (1,1 миллиарда рублей, в 3,5 раза), Новосибирская область (1 миллиард рублей, рост в 3,2 раза).

Помимо этого, в десятку субъектов вошли Ростовская область (сделок на 950 миллионов рублей, рост в 5,6 раза), Тюменская область (сумма кредитования превысила 900 миллионов рублей, рост в 3,4 раза), Самарская область (850 миллионов рублей, в 3 раза), Челябинская область (550 миллионов рублей, в 1,5 раза) и Свердловская область (450 миллионов рублей, в 1,5 раза).

«Мы наблюдаем постоянный рост выдач на ИЖС начиная с осени прошлого года. После декабрьского всплеска рынок не увидел сезонного снижения интереса в зимний период, наоборот, в январе–феврале он увеличивался, набирая обороты к весенне-летнему периоду. Ожидаем что частное домостроение будет и дальше развиваться опережающими темпами, этому способствуют общий тренд в пользу данного формата и разнообразие льготных ипотечных программ», — отметил заместитель председателя правления Банка ДОМ.РФ Алексей Косяков.

Отмечается, что в 2023 году наибольшее количество кредитов было выдано по таким государственным программам, как «Льготная ипотека» и «Семейная ипотека». Их доля составила примерно 80% в одинаковом распределении. ИТ-специалисты оформляли ипотеку в 11% случаев, а 2,5% клиентов воспользовались стандартной рыночной программой.

Ипотечное кредитование в сегменте ИЖС Банк ДОМ.РФ запустил в начале 2021 года. С этого момента свои жилищные условия смогли улучшить 11 600 российских семей. Сумма выданных кредитов на покупку загородной недвижимости за весь период составила 55,6 миллиарда рублей.

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