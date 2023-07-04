Банк ДОМ. РФ: Спрос на ипотеку в ИЖС-секторе увеличился в три раза

Рейтинг регионов лидеров по количеству проведенных сделок по ИЖС-ипотеке возглавили Москва и Московская область. Объем кредитования в Подмосковье в этом году составил 5,8 миллиарда рублей, а рост по сравнению с 2022 годом — в три раза. Далее — Краснодарский край (2,6 миллиарда, рост в 2,1 раза), Санкт-Петербург и Ленинградская область (2,2 миллиарда рублей, в 3,6 раза), Республика Татарстан (1,1 миллиарда рублей, в 3,5 раза), Новосибирская область (1 миллиард рублей, рост в 3,2 раза).