Биологическая мать погибшего 6-летнего Далера из Екатеринбурга не приедет на похороны

Posted Сегодня, 06:32
Published Сегодня, 06:32
Modified Сегодня, 06:32
Updated Сегодня, 06:32
Свой отказ присутствовать на похоронах женщина объяснила тем, что «хоронить уже нечего». При этом сын навсегда останется в ее памяти и телефоне, рассказала она телеканалу «4 канал».
Также женщина рассказала, что уже после того, как Далер погиб, опекун к ней приезжала и показывала его фотографии, но тогда мать еще не знала, что ее сына больше нет, а старшая дочь ей ничего не сообщила.
Напомним, шестилетнего мальчика нашли мертвым 29 июня 2023 года. Его опекунша, сначала заявившая о пропаже приемного сына, во время допроса в полиции призналась в убийстве ребенка. Известно также, что она не раз била и истязала малыша.
Сейчас многодетная мать находится в СИЗО. В отношении нее возбуждено три уголовных дела, и женщине грозит до 20 лет тюремного заключения.