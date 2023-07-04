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Биологическая мать погибшего 6-летнего Далера из Екатеринбурга не приедет на похороны

4 июля 2023, 06:32
Фото: 1MI
Родная мать шестилетнего Далера не приедет в Екатеринбург на похороны сына.

Свой отказ присутствовать на похоронах женщина объяснила тем, что «хоронить уже нечего». При этом сын навсегда останется в ее памяти и телефоне, рассказала она телеканалу «4 канал».

Также женщина рассказала, что уже после того, как Далер погиб, опекун к ней приезжала и показывала его фотографии, но тогда мать еще не знала, что ее сына больше нет, а старшая дочь ей ничего не сообщила.

Напомним, шестилетнего мальчика нашли мертвым 29 июня 2023 года. Его опекунша, сначала заявившая о пропаже приемного сына, во время допроса в полиции призналась в убийстве ребенка. Известно также, что она не раз била и истязала малыша.

Сейчас многодетная мать находится в СИЗО. В отношении нее возбуждено три уголовных дела, и женщине грозит до 20 лет тюремного заключения.

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