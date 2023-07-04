Больше всего автошин в местах сбора ТКО выявлено в Серове и Красноуральске

Антилидер по количеству утилизированной резины является Качканар. Жители города редко размещают шины на площадках сбора ТКО, однако и это небольшое количество никто не вывозит. На сегодняшний день покрышки занимают место всего на двух площадках города, но лежат они там с самого начала года. По каждому из этих случаев было составлено заявление о нарушении в прокуратуру.