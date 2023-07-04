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Больше всего автошин в местах сбора ТКО выявлено в Серове и Красноуральске

4 июля 2023, 09:55
На севере Свердловской области автомобильные шины размещены более чем на 60 контейнерных площадках. Лидерами по количеству зафиксированных нарушений стали Серов и Красноуральск.

По действующему законодательству автомобильные шины необходимо направлять не на полигон, а на утилизацию. Запрещается накапливать их в местах сбора твердых коммунальных отходов.

В Свердловской области идет кампания по массовой утилизации покрышек. На переработку должны быть отправлены в том числе и те шины, что раньше служили клумбами или декоративными элементами во дворах. К сожалению, не все управляющие организации подошли к этому вопросу ответственно. Вместо передачи на утилизацию они оставили покрышки на контейнерных площадках, которые сами же и обслуживают, — отметил исполнительный директор ООО Компания «РИФЕЙ» Федор Потапов.

Максимально эффективно тема автомобильной резины отрабатывается в Нижнем Тагиле и Североуральске. В каждом из этих городов зафиксировано всего по 4 случая складирования шин на площадках. Представители администраций этих муниципалитетов реагируют оперативно — опасные отходы не задерживаются в неположенном месте дольше, чем на несколько суток.

Антилидер по количеству утилизированной резины является Качканар. Жители города редко размещают шины на площадках сбора ТКО, однако и это небольшое количество никто не вывозит. На сегодняшний день покрышки занимают место всего на двух площадках города, но лежат они там с самого начала года. По каждому из этих случаев было составлено заявление о нарушении в прокуратуру.

Напомним, шины не относятся к твердым коммунальным отходам, поэтому региональный оператор не имеет права забирать их с контейнерных площадок. Размещение автошин на территории сбора ТКО приводит к тому, что в итоге оплата за их вывоз и переработку перекладывается на всех жителей, пользующихся этой конкретной площадкой либо на органы местного самоуправления.

Во многих автосервисах при замене зимней резины на летнюю можно бесплатно оставить ненужный комплект. В некоторых муниципалитетах работают центры утилизации автомобильных шин. В Нижнем Тагиле также работают подобные пункты приема. Они находятся в центре города и на ГГМ.

Дополнительные вопросы по работе регионального оператора можно задать с 8.00 до 20.00 часов по телефону горячей линии 8-800-234-02-43.

#Анастасия Имамахметова#Свердловская область#Экология#Рифей#ТКО#Вывоз мусора#Вывоз ТБО#Шины#Резина#Зимняя резина#Летняя резина
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