Денис Буцаев: До конца 2024 года в РФ будут построены восемь экопромпарков

Posted Сегодня, 16:19
Published Сегодня, 16:19
Modified Сегодня, 16:19
Updated Сегодня, 16:19
Предприятия, которые расположатся на территориях экопромышленных парков Ленобласти, Краснодарского и Приморского краев и Ставрополья, а также Подмосковья, Нижегородской, Новосибирской и Челябинской областей, планируется сдать в эксплуатацию в конце 2024 года.
Как сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев, когда разрешения были получены, появилась возможность приступить к работе над инфраструктурой экопромпарков — прокладке электросетей, транспортных подъездов, дорог, систем водоснабжения и водоотведения, а также газопроводов. Об этом сообщает transsibinfo.com.
«К строительству уже приступили в Челябинской области. До конца лета все парки должны закончить работу по набору резидентов, которые начнут создавать первые объекты уже в следующем году», — заявил глава РЭО.
Будущие резиденты экопромпарка в Челябинской области приступили к этапу проектирования производственных объектов. Здесь будут перерабатывать до 28 тысяч тонн отходов пластика и текстиля.
Предприятия парка, который построят на Кубани, рассчитаны на переработку до 70 тысяч тонн вторичных ресурсов пластика, стекла и макулатуры.
Под Нижним Новгородом возведут объекты по переработке шин, стекла, бумаги, пластика и электроники, рассчитанные на 120 тысяч тонн.
В Подмосковье ежегодно будут перерабатывать до 80 тысяч тонн ТКО, в том числе резины, древесины и стекла. Помимо прочего, в экопромпарке будет построен завод мощностью 55 тысяч тонн по утилизации отходов органики при помощи личинок мухи черной львинки.
Предприятия по утилизации пенополистирола и пенополиэтилена мощностью до 250 тонн в год заработают в Приморье. Кроме того, здесь запустят в эксплуатацию фабрику по утилизации стеклотары (до 3000 тонн в год).
Объект утилизации отходов стекла мощностью до 80 тысяч тонн в год появится в Ставропольском крае, в городе Невинномысске.
В Новосибирской области будет построена стеклообогатительная фабрика (СОФ) по подготовке стеклобоя на 200 тысяч тонн. Договор между «Сибстеклом» и РЭО о совместной работе по утилизации стекла уже подписан.
Как заявил Олег Шияновский, директор по технологиям РЭО, будущим участникам экопромышленных парков окажут финансовую поддержку.
«Проекты резидентов поддержит Российский экологический оператор за счет средств, полученных от выпуска облигаций, в том числе зеленых. Сумма вложений оценивается в 17,6 млрд рублей во все экотехнопарки. Капитальные вложения в строительство объектов инфраструктуры составят 9,4 млрд рублей, такую сумму выделило правительство РФ в рамках федпроекта „Экономика замкнутого цикла“, — сообщил он.