Два стадиона отремонтируют у школ № 3 и № 44 в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 13:57
Published Сегодня, 13:57
Modified Сегодня, 13:59
Updated Сегодня, 13:59
Обустройство спортивных площадок в школах требует больших финансовых затрат и осуществляется поэтапно. Вопрос строительства ежегодно рассматривается при формирования проекта бюджета города, — сообщили в управлении образования Нижнего Тагила.
На сегодняшний день продолжает строительство новой спортплощадки у школы №10. Сдать объект подрядчик должен к началу учебного года. Уже сформирована площадка для футбольного поля, в скором времени ее начнут асфальтировать.
Также на спортплощадке появятся спринтерская и беговые дорожки, прыжковая яма, площадки для воркаута и игровых видов спорта. Вокруг стадиона установят новый забор, а на территории — уличное освещение, рассказал в соцсетях мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев.
Спортивные объекты у школ города обновляются планомерно. За последние несколько лет новые стадионы и спортплощадки построили у школ 100, 64, 13, 85, 72, 24, 23, 56, 9, 35, центра образования 1. В этом году кроме школы 10 спортплощадки оборудуют у школ 48 и 32, — отметили в пресс-службе администрации Нижнего Тагила.