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Два стадиона отремонтируют у школ № 3 и № 44 в Нижнем Тагиле

4 июля 2023, 13:57
Фото: 1MI
В Нижнем Тагиле планируется отремонтировать стадионы у школ № 3 и № 44. Работы будут проводиться в 2024 и 2025 годах.
Обустройство спортивных площадок в школах требует больших финансовых затрат и осуществляется поэтапно. Вопрос строительства ежегодно рассматривается при формирования проекта бюджета города, — сообщили в управлении образования Нижнего Тагила.

На сегодняшний день продолжает строительство новой спортплощадки у школы №10. Сдать объект подрядчик должен к началу учебного года. Уже сформирована площадка для футбольного поля, в скором времени ее начнут асфальтировать.

Также на спортплощадке появятся спринтерская и беговые дорожки, прыжковая яма, площадки для воркаута и игровых видов спорта. Вокруг стадиона установят новый забор, а на территории — уличное освещение, рассказал в соцсетях мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев.

Спортивные объекты у школ города обновляются планомерно. За последние несколько лет новые стадионы и спортплощадки построили у школ 100, 64, 13, 85, 72, 24, 23, 56, 9, 35, центра образования 1. В этом году кроме школы 10 спортплощадки оборудуют у школ 48 и 32, — отметили в пресс-службе администрации Нижнего Тагила.
Началось строительство стадиона у школы №10 в Нижнем Тагиле
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#Евгения Сафина#Нижний Тагил#Стадион#Школа#Строительство#Город#Эксклюзив
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