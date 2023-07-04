ФСБ задержала пособника украинских спецслужб в Тюмени

Posted Сегодня, 08:37
Published Сегодня, 08:37
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Updated Сегодня, 08:39
Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ России, пишет «Наш город». Отмечается, что мужчина обещал обеспечить бойцам связь со спецслужбами Украины. В результате было возбуждено уголовное дело о госизмене.
Ранее сообщалось, что утром 4 июля в Новой Москве были сбиты два беспилотника. Работа аэропорта Внуково, находящегося неподалеку, была временно приостановлена. К настоящему моменту он возобновил работу.
Самолеты, которые ранее летели во Внуково, перенаправили в другие аэропорты. Например, самолет авиакомпании «Победа» полетел в Шереметьево.