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ФСБ задержала пособника украинских спецслужб в Тюмени

4 июля 2023, 08:37
Фото: ФСБ РФ
В Тюмени представителями ФСБ был задержан пособника украинских спецслужб. Он пытался склонить российских военных на сторону ВСУ после их приезда в зону СВО.

Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ России, пишет «Наш город». Отмечается, что мужчина обещал обеспечить бойцам связь со спецслужбами Украины. В результате было возбуждено уголовное дело о госизмене.

Ранее сообщалось, что утром 4 июля в Новой Москве были сбиты два беспилотника. Работа аэропорта Внуково, находящегося неподалеку, была временно приостановлена. К настоящему моменту он возобновил работу.

Самолеты, которые ранее летели во Внуково, перенаправили в другие аэропорты. Например, самолет авиакомпании «Победа» полетел в Шереметьево.

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#Елена Озерова#ФСБ#СВО#Госизмена#Уголовное дело#Криминал
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