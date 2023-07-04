Где снижение? Смог из выбросов повис при НМУ над ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле 4 июля

Фото сделаны в 5:20 утра 4 июля. На них видно, как серо-красные выбросы пеленой нависают над Коксохимическим производством ЕВРАЗ НТМК. Напомним, с 3 по 7 июля в Нижнем Тагиле и всей Свердловской области действует режим неблагоприятных метеорологических условий, при котором снижается способность рассеивания вредных веществ в атмосфере.