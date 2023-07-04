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Где снижение? Смог из выбросов повис при НМУ над ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле 4 июля

4 июля 2023, 00:43
Фото: tagilcity.ru
Выбросы 4 июля 2023 года в режим НМУ

Ночные выбросы зависли над ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле в режим НМУ 4 июля

Серо-красный дым повис большим облаком над Нижний Тагилом: утренние фото присылает в редакцию житель Алтайского микрорайона. При объявленном накануне в Свердловской области режиме НМУ заводы должны снижать выбросы, однако, считает читатель TagilCity.ru, ЕВРАЗ НТМК сбрасывает дым ночью.
Просыпаюсь сегодня воды попить, жара такая, смотрю в окно, а там какой-то ад. Все повисло над Коксохимом, видимо они всю ночь это выбрасывали, думали, развеется. Что, про НМУ забыли? — возмущается житель Дзержинского района Максим.

Фото сделаны в 5:20 утра 4 июля. На них видно, как серо-красные выбросы пеленой нависают над Коксохимическим производством ЕВРАЗ НТМК. Напомним, с 3 по 7 июля в Нижнем Тагиле и всей Свердловской области действует режим неблагоприятных метеорологических условий, при котором снижается способность рассеивания вредных веществ в атмосфере.

НМУ объявлены в Нижнем Тагиле с 3 по 7 июля
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Ранее ЕВРАЗ НТМК уже был замечен в нарушении правил работы в НМУ: комбинат не снижал объемы выбросов в должном объеме. Сейчас на предприятии идёт внеплановая проверка природоохранной прокуратуры и Росприроднадзора, проверяющие будут делать замеры воздуха. Проверка производится из-за многочисленных жалоб населения.

Надзорные ведомства проверяют ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле после жалоб на выбросы
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Жители Нижнего Тагила могут жаловаться на выбросы сразу в несколько различных ведомств.

Куда жаловаться на грязный воздух Нижнего Тагила?
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#Александра Логинова#Нижний Тагил#Выбросы#Коксохим#ЕВРАЗ НТМК#Жалобы#НМУ#Смог#Экология#Эксклюзив#Свердловская область
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