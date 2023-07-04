Где снижение? Смог из выбросов повис при НМУ над ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле 4 июля

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Просыпаюсь сегодня воды попить, жара такая, смотрю в окно, а там какой-то ад. Все повисло над Коксохимом, видимо они всю ночь это выбрасывали, думали, развеется. Что, про НМУ забыли? — возмущается житель Дзержинского района Максим.
Фото сделаны в 5:20 утра 4 июля. На них видно, как серо-красные выбросы пеленой нависают над Коксохимическим производством ЕВРАЗ НТМК. Напомним, с 3 по 7 июля в Нижнем Тагиле и всей Свердловской области действует режим неблагоприятных метеорологических условий, при котором снижается способность рассеивания вредных веществ в атмосфере.
Ранее ЕВРАЗ НТМК уже был замечен в нарушении правил работы в НМУ: комбинат не снижал объемы выбросов в должном объеме. Сейчас на предприятии идёт внеплановая проверка природоохранной прокуратуры и Росприроднадзора, проверяющие будут делать замеры воздуха. Проверка производится из-за многочисленных жалоб населения.
Жители Нижнего Тагила могут жаловаться на выбросы сразу в несколько различных ведомств.