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Избитый боксером боец ЧВК «Вагнер» скончался в больнице в Артемовском

4 июля 2023, 13:55
Фото: 1MI
В Артемовском Александр Кожевин, боец частной компании «Вагнер», который ранее был избит в парке, скончался в больнице. По словам его мамы, он умер, не приходя в создание.

Следствие полагает, то мужчину жестоко избил боксер в одном из городских парков. Это произошло 15 июня, пишет Е1.

Мама Александра подтвердила, что он умер. Боксеру Николаю Смирнову уже предъявлено обвинение. В причинах, по которым произошло избиение, пытаются разобраться следователи.

Боксер пока находится под домашним арестом. Изначально его обвиняли в причинении вреда здоровья, а теперь ему грозит статья за убийство. Известно, что в больнице избитый Александр находился с черепно-мозговой травмой.

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#Избиение#Боец#Боксер#Парк#Криминал#Свердловская область#Елена Озерова
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