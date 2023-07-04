Избитый боксером боец ЧВК «Вагнер» скончался в больнице в Артемовском

Posted Сегодня, 13:55
Published Сегодня, 13:55
Modified Сегодня, 13:57
Updated Сегодня, 13:57
Следствие полагает, то мужчину жестоко избил боксер в одном из городских парков. Это произошло 15 июня, пишет Е1.
Мама Александра подтвердила, что он умер. Боксеру Николаю Смирнову уже предъявлено обвинение. В причинах, по которым произошло избиение, пытаются разобраться следователи.
Боксер пока находится под домашним арестом. Изначально его обвиняли в причинении вреда здоровья, а теперь ему грозит статья за убийство. Известно, что в больнице избитый Александр находился с черепно-мозговой травмой.