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Кладбище домашних животных в Екатеринбурге снесут ради наземного метро

4 июля 2023, 06:26
Фото: 1MI
Кладбище домашних животных «Сад памяти» в Екатеринбурге ликвидируют в связи с тем, что на этом месте планируют построить первую ветку наземного метро.

Данная ветка будет связывать «Сима-ленд», Кольцово, Новокольцовский и Компрессорный районы. Ее длина составит 10 километров, также на ней будет пять остановок, рассказали в пресс-службе администрации Екатеринбурга.

Для кладбища домашних животных выделят новый участок. В настоящий момент его уже ищут. Решения о переносе существующих могил будут принимать хозяева умерших питомцев или администрация кладбища. Также в мэрии отметили, что пока определенных сроков изъятия участка нет.

При этом хозяева кладбища узнали о предстоящем выселении из новостей. По словам владельцев, официального постановления об изъятии еще не приходило.

Напомним, в апреле 2023 года мэр Екатеринбурга Алексей Орлов отметил, что строительство новой ветки подземного метро возможно лишь при федеральном финансировании, которого пока нет.

Мэр Екатеринбурга высказался о строительстве второй ветки метро
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#Елизавета Зиборова#Екатеринбург#Свердловская область#Метро#Строительство#Кладбище домашних животных#Ветка#Перенос#Ликвидация#Общество
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