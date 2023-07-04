Кладбище домашних животных в Екатеринбурге снесут ради наземного метро

Posted Сегодня, 06:26
Published Сегодня, 06:26
Modified Сегодня, 06:26
Updated Сегодня, 06:26
Данная ветка будет связывать «Сима-ленд», Кольцово, Новокольцовский и Компрессорный районы. Ее длина составит 10 километров, также на ней будет пять остановок, рассказали в пресс-службе администрации Екатеринбурга.
Для кладбища домашних животных выделят новый участок. В настоящий момент его уже ищут. Решения о переносе существующих могил будут принимать хозяева умерших питомцев или администрация кладбища. Также в мэрии отметили, что пока определенных сроков изъятия участка нет.
При этом хозяева кладбища узнали о предстоящем выселении из новостей. По словам владельцев, официального постановления об изъятии еще не приходило.
Напомним, в апреле 2023 года мэр Екатеринбурга Алексей Орлов отметил, что строительство новой ветки подземного метро возможно лишь при федеральном финансировании, которого пока нет.