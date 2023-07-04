Культурный слой XVIII–XIX веков найден под фундаментом завода-музея в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 14:58
Published Сегодня, 14:58
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Updated Сегодня, 15:00
На территории завода-музея в Нижнем Тагиле исследователям удалось обнаружить остатки старых цехов Демидовского завода. Редакция TagilCity.ru побывала на объекте и узнала подробности.
Во время работы на самом большом шурфе, а всего на территории завода заложили четыре шурфа, были обнаружены следы каналов для отведения воды в цеха. Сопоставив находку с архивными данными, археологи установили, что эти каналы датируются началом XVIII века. Уже позже, в XIX веке, канал был заложен кирпичной кладкой. А во второй половине XIX века началось обустройство первого мартеновского цеха.
В самом большом шурфе обнаружены металлические полы, один из которых сопоставим со временем работы цеха в период с 1870 по 1880 год, а второй с 1880 по 1960 год. Также среди находок шурфа оловянная пуговица от мундира, изделия из железа и различные инструменты.
Во втором шурфе внутри Доменного цеха была обнаружена загадочная гладка из кирпича, вероятно, фундамент был заложен в XIX веке. Точное предназначение постройки на данный момент не ясно.
У нас достаточно большое промышленное наследие на Урале и то, что мы обнаружили на территории завода-музея, прецедент. Заводы были основой для создания нашего города и мы видим эти конструкции и теперь понимаем, что есть культурный слой, который находится в земле. Теперь, благодаря музею, мы можем показать значение и красоту этого памятника. Это действительно значимая находка, — считает Екатерина Булгакова, научный сотрудник Уральского центра проектирования и реставрации.
На данный момент разведочные работы на территории завода-музея закончены. Теперь идет обсуждение музеефикации того, что археологи обнаружили и выявили. В ближайшее время шурфы планируют оборудовать оргстеклом и установить информационные таблички, чтобы любой желающий мог ближе познакомиться с историей Нижнего Тагила.