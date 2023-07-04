Культурный слой XVIII–XIX веков найден под фундаментом завода-музея в Нижнем Тагиле

Во время работы на самом большом шурфе, а всего на территории завода заложили четыре шурфа, были обнаружены следы каналов для отведения воды в цеха. Сопоставив находку с архивными данными, археологи установили, что эти каналы датируются началом XVIII века. Уже позже, в XIX веке, канал был заложен кирпичной кладкой. А во второй половине XIX века началось обустройство первого мартеновского цеха.