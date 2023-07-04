Квартира в зверином стиле за 50 миллионов продается в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 11:08
Published Сегодня, 11:08
Modified Сегодня, 11:10
Updated Сегодня, 11:10
Сама жилплощадь расположена одной из двух башен «Антареса». Это трехкомнатная квартира площадью 176 «квадратов», следует из объявления на сайте «Циан».
Примечательно, что в отделке каждой комнаты присутствуют анималистичные принты. Остекление в квартире панорамное. Само жилье расположено на высоком этаже, благодаря чему можно любоваться видом на город отмечает продавец.
Помимо этого, продаются два машино-места на подземной парковке. Но они не входят в стоимость жилья.
В жилье имеется кухня-гостиная, детская, спальня, гардероб, ванная, хозяйственное помещение, санузел для гостей и прихожая с гардеробом.