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Квартира в зверином стиле за 50 миллионов продается в Екатеринбурге

4 июля 2023, 11:08
Фото: Циан
В Екатеринбурге на сайте объявлений на продажу выставлена квартира стоимостью 51,9 миллионов рублей. Она оформлена в зверином стиле.

Сама жилплощадь расположена одной из двух башен «Антареса». Это трехкомнатная квартира площадью 176 «квадратов», следует из объявления на сайте «Циан».

Примечательно, что в отделке каждой комнаты присутствуют анималистичные принты. Остекление в квартире панорамное. Само жилье расположено на высоком этаже, благодаря чему можно любоваться видом на город отмечает продавец.

Помимо этого, продаются два машино-места на подземной парковке. Но они не входят в стоимость жилья.

В жилье имеется кухня-гостиная, детская, спальня, гардероб, ванная, хозяйственное помещение, санузел для гостей и прихожая с гардеробом.

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#Квартира#Продажа#Деньги#Экономика#Екатеринбург#Елена Озерова
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