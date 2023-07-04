Михаил Ершов вернулся на должность депутата ЗакСо Свердловской области

Posted Сегодня, 15:57
Published Сегодня, 15:57
Modified Сегодня, 15:57
Updated Сегодня, 15:57
На прошедшем заседании Ершов принял присягу. Депутатский мандат ему был дан 21 июня 2023 года, рассказала председатель ЗакСо Людмила Бабушкина.
Так, Ершова приняли в состав комитета по свердловской политике и развитию регионального самоуправления. Ранее он был председателем комитета с 2016 по 2021 год.
Напомним, недавно на должность депутата свердловского ЗакСо был назначен вице-президента корпорации «Маяк» Станислав Блохин.