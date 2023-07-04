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Михаил Ершов вернулся на должность депутата ЗакСо Свердловской области

4 июля 2023, 15:57
Фото: 1MI
Михаил Ершов снова занял пост депутата Заксобрания Свердловской области 4 июля 2023 года.

На прошедшем заседании Ершов принял присягу. Депутатский мандат ему был дан 21 июня 2023 года, рассказала председатель ЗакСо Людмила Бабушкина.

Так, Ершова приняли в состав комитета по свердловской политике и развитию регионального самоуправления. Ранее он был председателем комитета с 2016 по 2021 год.

Напомним, недавно на должность депутата свердловского ЗакСо был назначен вице-президента корпорации «Маяк» Станислав Блохин.

Новым депутатом заксобрания в Свердловской области станет Станислав Блохин
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#Елизавета Зиборова#Свердловская область#Депутат#Назначение#Заксобрание#Должность#Мандат#Комитет#Политика
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