Мошенники в Нижнем Тагиле представляются сотрудниками МЧС

Posted Сегодня, 13:54
Published Сегодня, 13:54
Modified Сегодня, 13:58
Updated Сегодня, 13:58
С какой целью неизвестные ходят по квартирам — пока неясно. Жильцам они говорят, что данные визиты — противопожарный рейд. При этом у них нет служебного удостоверения, а также не одеты в форму МЧС, рассказали в пресс-службе отдела надзорной деятельности ГУ МЧС по Нижнему Тагилу и ГГО.
По предположению сотрудников ведомства, молодые люди намерены продать пожаро-техническую продукцию по высокой стоимости или выяснить какую-то информацию, собрать подписи.
При этом был случай угроз — в случае, если жильцы не откроют дверь, злоумышленники пообещали прийти на следующий день с прокуратурой и арестовать.
Напомним, в июне 2023 года в Нижнем Тагиле мошенники, представившись сотрудниками государственных органов, похитили у женщины 400 тысяч рублей.