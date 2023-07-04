tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:54

Published Сегодня, 13:54

Modified Сегодня, 13:58

Updated Сегодня, 13:58

Изображение материала

Мошенники в Нижнем Тагиле представляются сотрудниками МЧС

4 июля 2023, 13:54
Фото: 1MI
Группа неизвестных молодых людей в Нижнем Тагиле ходит по квартирам в районе ГГМ и на улице Пархоменко, представляясь сотрудниками МЧС.

С какой целью неизвестные ходят по квартирам — пока неясно. Жильцам они говорят, что данные визиты — противопожарный рейд. При этом у них нет служебного удостоверения, а также не одеты в форму МЧС, рассказали в пресс-службе отдела надзорной деятельности ГУ МЧС по Нижнему Тагилу и ГГО.

По предположению сотрудников ведомства, молодые люди намерены продать пожаро-техническую продукцию по высокой стоимости или выяснить какую-то информацию, собрать подписи.

При этом был случай угроз — в случае, если жильцы не откроют дверь, злоумышленники пообещали прийти на следующий день с прокуратурой и арестовать.

Напомним, в июне 2023 года в Нижнем Тагиле мошенники, представившись сотрудниками государственных органов, похитили у женщины 400 тысяч рублей.

400 тысяч рублей перевела жительница Тагила «сотруднику госорганов»
Узнать подробнее
Читайте также:
Подростки за пять минут ограбили секс-шоп в ЕкатеринбургеДрузья рассказали подробности гибели девушки на реке под РевдойЖитель Ревды угрожал сжечь магазин в ответ на обвинения в воровстве
#Елизавета Зиборова#Нижний Тагил#Свердловская область#Мошенники#Инцидент#МЧС#Квартиры#Визит#Неизвестные#Происшествия
Подпишитесь
Где снижение? Смог из выбросов повис при НМУ над ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле 4 июля
Сегодня, 00:43
Превышение сероводорода в 1,25 раза дважды обнаружено в Тагиле 4 июля в период в НМУ
Сегодня, 09:23
«Детский хоккей ощутит потерю»: директор ФОКа о смерти тагильского тренера
Сегодня, 06:48
32 миллиона выделено на содержание кладбищ в Нижнем Тагиле и пригороде
Сегодня, 10:01
Депутаты ГГО не лишили Летникова поста главы после скандала с путевками в санаторий
30 июня 12:11
Один подросток погиб и второй пострадал от удара током при игре в Екатеринбурге
Сегодня, 03:30