Мошенники в Нижнем Тагиле представляются сотрудниками МЧС

С какой целью неизвестные ходят по квартирам — пока неясно. Жильцам они говорят, что данные визиты — противопожарный рейд. При этом у них нет служебного удостоверения, а также не одеты в форму МЧС, рассказали в пресс-службе отдела надзорной деятельности ГУ МЧС по Нижнему Тагилу и ГГО.