Муж пропавшей 18-летней свердловчанки пройдет проверку на полиграфе

Анастасию Евдокимову в поселке Буланаш ищут уже третью неделю. Дома ее ждет 2,5-летний сын. Девушка пропала после поездки с друзьями — они ехали на машине, в какой-то момент Анастасия отошла, как подумали друзья, в туалет, но не вернулась, пишет Е1.