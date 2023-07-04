Муж пропавшей 18-летней свердловчанки пройдет проверку на полиграфе

Posted Сегодня, 12:28
Published Сегодня, 12:28
Modified Сегодня, 12:30
Updated Сегодня, 12:30
Анастасию Евдокимову в поселке Буланаш ищут уже третью неделю. Дома ее ждет 2,5-летний сын. Девушка пропала после поездки с друзьями — они ехали на машине, в какой-то момент Анастасия отошла, как подумали друзья, в туалет, но не вернулась, пишет Е1.
Стало известно, что супруга пропавшей проверят на полиграфе. Проверку пройдет муж и друг девушки. Ранее у правоохранителей была версия, что Анастасия уехала к подруге в другой город, но она не подтвердилась.
Напомним, что пропала молодая мать 21 июня. Друзья утверждают, что в тот день, выйдя из машины, она хотела кому-то позвонить. Также ранее мама Анастасии рассказывала об участившихся конфликтах дочери со своим мужем.