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Муж пропавшей 18-летней свердловчанки пройдет проверку на полиграфе

4 июля 2023, 12:28
Фото: vk.com
В свердловской области на полиграфе проверят мужа 18-летней девушки, которая пропала после конфликта с ним.

Анастасию Евдокимову в поселке Буланаш ищут уже третью неделю. Дома ее ждет 2,5-летний сын. Девушка пропала после поездки с друзьями — они ехали на машине, в какой-то момент Анастасия отошла, как подумали друзья, в туалет, но не вернулась, пишет Е1.

Стало известно, что супруга пропавшей проверят на полиграфе. Проверку пройдет муж и друг девушки. Ранее у правоохранителей была версия, что Анастасия уехала к подруге в другой город, но она не подтвердилась.

Напомним, что пропала молодая мать 21 июня. Друзья утверждают, что в тот день, выйдя из машины, она хотела кому-то позвонить. Также ранее мама Анастасии рассказывала об участившихся конфликтах дочери со своим мужем.

Мужа пропавшей молодой мамы в Екатеринбурге проверили на полиграфе
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#Полиграф#Детектор лжи#Муж#Пропавшая#Молодая мать#Происшествия#Свердловская область#Елена Озерова
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