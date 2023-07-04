На спортплощадке школы № 10 в Нижнем Тагиле продолжаются ремонтные работы

Posted Сегодня, 16:40
Published Сегодня, 16:40
Modified Сегодня, 16:40
Updated Сегодня, 16:40
Работы начались месяц назад. К концу августа 2023 года на площадке будет оборудовано поле для игры в футбол, а также появятся другие зоны для спортивных занятий. Об этом рассказали в пресс-службе администрации Нижнего Тагила.
Сейчас площадка для футбольного поля уже готова, и в ближайшие дни рабочие начнут укладывать на ней асфальт. Потом для формирования дорожек будет уложена резиновая крошка.
В настоящее время укладывают лотки системы дренирования, чтобы во время дождей на поле происходил потоп, рассказал представитель компании-подрядчика «ЭкоПрайм» Андрей Андриевский.
После всех проведенных плановых работ на площадке появятся прыжковая яма, спринтерская и беговые дорожки, а также площадки для воркаута и игрового спорта. Также рабочие установят новое освещение и ограждение.
Напомним, компания, которая занимается оборудованием спортплощадки около школы, была определена в апреле 2023 года.