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На спортплощадке школы № 10 в Нижнем Тагиле продолжаются ремонтные работы

4 июля 2023, 16:40
Фото: Администрация Нижнего Тагила
Продолжается ремонт на спортивной площадке школы № 10 в Нижнем Тагиле.

Работы начались месяц назад. К концу августа 2023 года на площадке будет оборудовано поле для игры в футбол, а также появятся другие зоны для спортивных занятий. Об этом рассказали в пресс-службе администрации Нижнего Тагила.

Сейчас площадка для футбольного поля уже готова, и в ближайшие дни рабочие начнут укладывать на ней асфальт. Потом для формирования дорожек будет уложена резиновая крошка.

Фото: Администрация Нижнего Тагила

В настоящее время укладывают лотки системы дренирования, чтобы во время дождей на поле происходил потоп, рассказал представитель компании-подрядчика «ЭкоПрайм» Андрей Андриевский.

После всех проведенных плановых работ на площадке появятся прыжковая яма, спринтерская и беговые дорожки, а также площадки для воркаута и игрового спорта. Также рабочие установят новое освещение и ограждение.

Напомним, компания, которая занимается оборудованием спортплощадки около школы, была определена в апреле 2023 года.

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#Елизавета Зиборова#Нижний Тагил#Свердловская область#Школа#Ремонт#Спортплощадка#Оборудование#Работы#Подрядчик#Обновление#Спортивные дорожки#Уличное освещение#Общество
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