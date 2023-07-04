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Неймар оштрафован на 16 млн реалов за создание искусственного пруда на своем участке

4 июля 2023, 10:19
Звездный нападающий Неймар оштрафован властями города Мангаратиба в штате Рио-де-Жанейро на сумму 16 млн реалов (более $3,3 млн) за создание искусственного пруда на своем участке. Об этом сообщает G1.

Основная часть штрафа, около $2 млн, была выписана футболисту за нарушения экологического контроля при проведении работ. Еще $1 млн было связано с незаконным перемещением почвы.

В общую сумму штрафа вошли также более мелкие нарушения, включая незаконное купание в пруду, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Неймар приобрел участок площадью 10 тысяч квадратных метров в 2016 году, где начал строительство своего особняка. В ходе проверки властей было выявлено несколько нарушений в области экологии.

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