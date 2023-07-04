Неймар оштрафован на 16 млн реалов за создание искусственного пруда на своем участке

Posted Сегодня, 10:19
Published Сегодня, 10:19
Modified Сегодня, 10:20
Updated Сегодня, 10:20
Основная часть штрафа, около $2 млн, была выписана футболисту за нарушения экологического контроля при проведении работ. Еще $1 млн было связано с незаконным перемещением почвы.
В общую сумму штрафа вошли также более мелкие нарушения, включая незаконное купание в пруду, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Неймар приобрел участок площадью 10 тысяч квадратных метров в 2016 году, где начал строительство своего особняка. В ходе проверки властей было выявлено несколько нарушений в области экологии.