Неймар оштрафован на 16 млн реалов за создание искусственного пруда на своем участке

Звездный нападающий Неймар оштрафован властями города Мангаратиба в штате Рио-де-Жанейро на сумму 16 млн реалов (более $3,3 млн) за создание искусственного пруда на своем участке. Об этом сообщает G1.