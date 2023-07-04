Один подросток погиб и второй пострадал от удара током при игре в Екатеринбурге

Юноши полезли за улетевшим мячом на трансформаторную подстанцию, где они получили удар током. Один из подростков скончался на месте, другой получил травму и сейчас находится в больнице, где ему оказывается помощь, рассказал руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.