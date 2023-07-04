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Один подросток погиб и второй пострадал от удара током при игре в Екатеринбурге

4 июля 2023, 03:30
Фото: 1MI
15-летний подросток, игравший во дворе в футбол вместе с другом, погиб от удара током. Его приятель пострадал. Происшествие случилось вечером 3 июля 2023 года.

Юноши полезли за улетевшим мячом на трансформаторную подстанцию, где они получили удар током. Один из подростков скончался на месте, другой получил травму и сейчас находится в больнице, где ему оказывается помощь, рассказал руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

В СК возбуждено уголовное дело по причинению смерти по неосторожности. Сейчас в следкоме проводится проверка. Тело погибшего школьника направят на экспертизу для того, чтобы установить точную причину смерти.

Напомним, 26 апреля 2023 года в Екатеринбурге после удара током погиб монтер железной дороги при выполнении своих работ.

Работник железной дороги в Екатеринбурге погиб от удара током
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#Елизавета Зиборова#Екатеринбург#Свердловская область#Уголовное дело#Дети#18+#Смерть#Инцидент#Больница#Происшествия#Удар током#Пострадавший#Травма
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