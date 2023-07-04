Переход Цоя в Екатеринбурге перекроют для ремонта за 8 миллионов

Posted Сегодня, 10:24
Published Сегодня, 10:24
Modified Сегодня, 10:27
Updated Сегодня, 10:27
Переход находится на улице Ленина в Екатеринбурге. Там оформят новые арт-объекты, пишет ЕАН со ссылкой на команду фестиваля.
О том, что переход собираются видоизменить, стало известно после появления объявления об этом га «Госзакупках». Его разместила администрация и указала, что готова заплатить 8 млн за новый арт-объект.
Стены и свод подземного перехода видоизменятся. Также на своде появятся световые инсталляции. В общей сложности художники разрисуют 1027,68 кв. м поверхностей. Все работы планируется закончить к 11 августа.