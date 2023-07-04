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Переход Цоя в Екатеринбурге перекроют для ремонта за 8 миллионов

4 июля 2023, 10:24
Фото: 1MI
За восемь миллионов рублей в Екатеринбурге оформят переход Цоя. Займется этим «Стенограффия».

Переход находится на улице Ленина в Екатеринбурге. Там оформят новые арт-объекты, пишет ЕАН со ссылкой на команду фестиваля.

О том, что переход собираются видоизменить, стало известно после появления объявления об этом га «Госзакупках». Его разместила администрация и указала, что готова заплатить 8 млн за новый арт-объект.

Стены и свод подземного перехода видоизменятся. Также на своде появятся световые инсталляции. В общей сложности художники разрисуют 1027,68 кв. м поверхностей. Все работы планируется закончить к 11 августа.

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#Екатеринбург#Переход#Граффити#Художники#Оформление#Общество#Елена Озерова
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