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Полмиллиона перевела мошенникам работница «ТагилЛифта»

4 июля 2023, 12:32
Фото: 1MI
Очередной жертвой телефонных мошенников стала сотрудница «ТагилЛифта». Женщина взяла кредиты и лишилась 500 тысяч рублей.

Потерпевшая обратилась в полицию. Она пояснила, что раньше слышала о подобных случаях обмана, однако все равно попалась на уловки мошенников.

Тагильчанка была на работе, когда ей позвонила некая Мария и представилась сотрудницей банка. Она сообщила, что на женщину кто-то пытается оформить кредит. Именно поэтому нужно оформить через мобильное приложение обратный кредит и перевести деньги на «безопасный» счет.

Потерпевшая поверила и выполнила все действия, которые ей диктовали преступники. Мошенники даже присылали ей справки из банка об отсутствии долгов, а потом перестали выходить на связь.

В правоохранительных органах завели уголовное дело и провели профилактическую беседу с сотрудниками предприятия. Месяц назад работник «ТагилЛифта» тоже стал жертвой мошенников и лишился двух миллионов рублей, сообщает пресс-служба МУ МВД России «Нижнетагильское».

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#Евгения Сафина#Мошенники#Полиция#Деньги#Кредит#Криминал#Нижний Тагил
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