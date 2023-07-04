Полмиллиона перевела мошенникам работница «ТагилЛифта»

Posted Сегодня, 12:32
Published Сегодня, 12:32
Modified Сегодня, 12:34
Updated Сегодня, 12:34
Потерпевшая обратилась в полицию. Она пояснила, что раньше слышала о подобных случаях обмана, однако все равно попалась на уловки мошенников.
Тагильчанка была на работе, когда ей позвонила некая Мария и представилась сотрудницей банка. Она сообщила, что на женщину кто-то пытается оформить кредит. Именно поэтому нужно оформить через мобильное приложение обратный кредит и перевести деньги на «безопасный» счет.
Потерпевшая поверила и выполнила все действия, которые ей диктовали преступники. Мошенники даже присылали ей справки из банка об отсутствии долгов, а потом перестали выходить на связь.
В правоохранительных органах завели уголовное дело и провели профилактическую беседу с сотрудниками предприятия. Месяц назад работник «ТагилЛифта» тоже стал жертвой мошенников и лишился двух миллионов рублей, сообщает пресс-служба МУ МВД России «Нижнетагильское».