Полмиллиона перевела мошенникам работница «ТагилЛифта»

Тагильчанка была на работе, когда ей позвонила некая Мария и представилась сотрудницей банка. Она сообщила, что на женщину кто-то пытается оформить кредит. Именно поэтому нужно оформить через мобильное приложение обратный кредит и перевести деньги на «безопасный» счет.