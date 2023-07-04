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Прайс-лист на размещение агитационных материалов на выборах в Свердловской области

4 июля 2023, 08:24
Фото: 1MI
ООО «Премьермедиаинвест» (учредитель сетевого издания «Tagilcity») готово предоставить услуги по размещению предвыборных агитационных информационных материалов на выборах депутатов Екатеринбургской городской Думы восьмого созыва в Свердловской области в сентябре 2023 года.

Прайс-лист на размещение агитационных информационных материалов на сайте СМИ сетевого издания «Tagilcity» по адресу Tagilcity.ru:

Вид материала Описание Цена за ед., руб
(без учета НДС)
Новость Размещение готового информационного материала в разделе «Новости». Средний объем — 3000 символов (без пробелов). Фото от Заказчика. В блоке «Главное» без закрепления. До 2 ссылок. Без допуслуг. 32000
Пресс-релиз в ленте новостей Размещение готового информационного материала в общем списке новостей. Готовый материал заказчика до 3 фото, без видео. До 2000 символов (без пробелов). До 2 ссылок. Без допуслуг. 24000
Спецпроект (статья, обзор, репортаж, карточки, интервью, тест, опрос)

Средний объем — 6000 символов (без учета пробелов). До 20 фото. Возможна вставка готового аудио-визуального произведения (посредством размещения ссылки на видео-хостинг).

Спецпроекты в редакционном формате или на тильде — в зависимости от инфоповода, объема, структуры и тематики.

 64000

Прайс-лист на размещение агитационных информационных материалов на страницах аккаунтов социальных сетей СМИ сетевого издания «Tagilcity»:

Вид услуги Описание Цена за ед., руб
(без учета НДС)
Автодоскролл Дополнительные показы новости в ленте в течение 1 суток в пределах 1000 дополнительных показов. 6400
Закрепление анонса текстового материала на главной странице сайта на первом экране Место закрепления — «Анонс на главной», одна из позиций, с 3-ей по 5-ю. 6400
Редакционная переработка пресс-релиза до 3000 символов (не считая пробелы) Переработка текста редактором для достижения уникальности 40-50% с сохранением смысла и сюжетной линии. 4800
Изготовление баннера Создание html5-баннера (до 5 слайдов, до 300 Kb) на основе текстовых и/или графических материалов заказчика. 4800

Прайс-лист на размещение баннеров на сайте:

Минимальный пакет — 10 000 рублей. Возможен таргетинг (настройка показов на целевую аудиторию заданного пола, возраста, интересов). Файл, содержащий баннер, не должен превышать 300 Кб, HTML5 баннер должен быть создан согласно требованиям рекламного сервера Adfox.

Вид баннера Описание Цена за 1000 показов, руб
(без учета НДС)
Фулскрин на ПК-версии сайта Располагается по центру экрана ПК-версии сайта с затемнением фона. Размеры 900×600px, частота — 1 показ на 1 визит пользователя в сутки. 1000
Фулскрин на мобильной версии сайта Располагается по центру экрана мобильной версии сайта с затемнением фона. Размеры 320×480px, частота — 1 показ на 1 визит пользователя в сутки. 1000
Перетяжка перед первой статьей на ПК-версии сайта

Сквозной баннер размещается «в шапке» сайта, перед первой статьей, показывается на всех страницах ПК-версии сайта.

Размер баннера: 100%х200px.

 500
Перетяжка перед первой статьей на мобильной версии сайта

Сквозной баннер размещается в заголовке (верхней части над содержимым) сайта, перед первой статьей, показывается на всех страницах мобильной сайта.

Размеры: динамический баннер HTML5 100%х200px / графический баннер: 100%х200px (максимальная ширина 360px).

 500
Баннер 300×600 десктоп Сквозной баннер размещается в правой части сайта, напротив текста статьи в ПК-версии сайта. Баннер НЕ размещается на главной странице сайта. 350

Условия размещения:

Цены указаны в рублях без НДС. НДС начисляется дополнительно по ставке, установленной действующим законодательством. Предоплата — 100%. Услуги оказываются после подписания Договора о размещении агитационных информационных материалов.

Обращаться по электронной почте [email protected]

Адрес редакции: 109044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14.

#Анастасия Имамахметова#Свердловская область#Политика#Выборы
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