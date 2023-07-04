Превышение сероводорода в 1,25 раза дважды обнаружено в Тагиле 4 июля в период в НМУ

В такие дни промышленные предприятия обязаны проводить мероприятия по снижению количества выбрасываемых веществ в воздух. Однако прошлогодняя проверка Росприроднадзора показала, что ЕВРАЗ НТМК не снижает в полном объеме выбросы в НМУ. Несколько источников веществ-загрязнителей у предприятия отсутствуют в плане по снижению в период неблагоприятных метеоусловий.