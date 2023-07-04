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Превышение сероводорода в 1,25 раза дважды обнаружено в Тагиле 4 июля в период в НМУ

4 июля 2023, 09:23
Фото: tagilcity.ru
Сероводород превысил норму в 1,25 раза на Сухоложском поселке и в центре Нижнего Тагила, согласно замерам воздуха TagilCity.ru с помощью газоанализатора 4 июля.

Журналисты редакции провели замеры воздуха в трех точках города. На Вагонке прибор не обнаружил загрязняющих веществ в атмосфере. А на Сухоложском поселке и в центре возле стадиона «Юность» после 20-минутного забора воздуха прибор показал превышение сероводорода в 1,25 раза — 0,01 мг/м3 при норме 0,008 мг/м3.

Итоги замеров 4 июля на Сухоложском поселкеИтоги замеров 4 июля на Сухоложском поселке
Итоги замеров 4 июля в центре Нижнего ТагилаИтоги замеров 4 июля в центре Нижнего Тагила
Итоги замеров 4 июля на Сухоложском поселке
Фото: tagilcity.ru

Одновременно с журналистами TagilCity.ru воздух на Сухоложском поселке замеряла мобильная станция ЕВРАЗ НТМК. Также в этой локации расположена станция государственного мониторинга воздуха УГМС.

Мобильная лаборатория ЕВРАЗ НТМКМобильная лаборатория ЕВРАЗ НТМК
Станция мониторинга воздуха УГМССтанция мониторинга воздуха УГМС
Мобильная лаборатория ЕВРАЗ НТМК
Фото: tagilcity.ru

Запах выбросов начал чувствоваться в Нижнем Тагиле еще в ночь на 4 июля, а накануне метеорологи еще на четыре дня продлили режим неблагоприятных метеоусловий для рассеивания вредных веществ. Безветренная и жаркая погода усугубляет негативное влияние выбросов на организм человека.

Где снижение? Смог из выбросов повис при НМУ над ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле 4 июля
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В такие дни промышленные предприятия обязаны проводить мероприятия по снижению количества выбрасываемых веществ в воздух. Однако прошлогодняя проверка Росприроднадзора показала, что ЕВРАЗ НТМК не снижает в полном объеме выбросы в НМУ. Несколько источников веществ-загрязнителей у предприятия отсутствуют в плане по снижению в период неблагоприятных метеоусловий.

ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле не проводит в полном объеме снижение выбросов в НМУ
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Сейчас на комбинате проходит еще одна внеплановая проверка Росприроднадзора по жалобам жителей Нижнего Тагила на качество воздуха.

Надзорные ведомства проверяют ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле после жалоб на выбросы
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#Анна Григорьева#Выбросы#Сероводород#ЕВРАЗ НТМК#Замеры#Экология#Эксклюзив#Нижний Тагил
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Где снижение? Смог из выбросов повис при НМУ над ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле 4 июля
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