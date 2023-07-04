Превышение сероводорода в 1,25 раза дважды обнаружено в Тагиле 4 июля в период в НМУ

Posted Сегодня, 09:23
Published Сегодня, 09:23
Modified Сегодня, 09:25
Updated Сегодня, 09:25
Журналисты редакции провели замеры воздуха в трех точках города. На Вагонке прибор не обнаружил загрязняющих веществ в атмосфере. А на Сухоложском поселке и в центре возле стадиона «Юность» после 20-минутного забора воздуха прибор показал превышение сероводорода в 1,25 раза — 0,01 мг/м3 при норме 0,008 мг/м3.
Одновременно с журналистами TagilCity.ru воздух на Сухоложском поселке замеряла мобильная станция ЕВРАЗ НТМК. Также в этой локации расположена станция государственного мониторинга воздуха УГМС.
Запах выбросов начал чувствоваться в Нижнем Тагиле еще в ночь на 4 июля, а накануне метеорологи еще на четыре дня продлили режим неблагоприятных метеоусловий для рассеивания вредных веществ. Безветренная и жаркая погода усугубляет негативное влияние выбросов на организм человека.
В такие дни промышленные предприятия обязаны проводить мероприятия по снижению количества выбрасываемых веществ в воздух. Однако прошлогодняя проверка Росприроднадзора показала, что ЕВРАЗ НТМК не снижает в полном объеме выбросы в НМУ. Несколько источников веществ-загрязнителей у предприятия отсутствуют в плане по снижению в период неблагоприятных метеоусловий.
Сейчас на комбинате проходит еще одна внеплановая проверка Росприроднадзора по жалобам жителей Нижнего Тагила на качество воздуха.