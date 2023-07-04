Рекомендации врача: больше пить воды, чтобы побороть сонливость в жаркую погоду

Даже если мы не занимаемся физическими упражнениями, наш организм все равно производит энергию и тепло. И в жаркую погоду ему нужно замедлить этот процесс, чтобы не перегреться. Вот почему обменные процессы замедляются и возникает сонливость, пояснила врач. Это своего рода защитный механизм организма.