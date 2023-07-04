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Published Сегодня, 06:22

Modified Сегодня, 06:24

Updated Сегодня, 06:24

Рекомендации врача: больше пить воды, чтобы побороть сонливость в жаркую погоду

4 июля 2023, 06:22
В жаркую погоду наш организм реагирует снижением активности физиологических процессов, из-за чего мы чувствуем сонливость. Эту закономерность подметила врач-терапевт Татьяна Романенко во время беседы с «Москвой 24». Она предложила простой способ борьбы со сном — увеличить потребление воды.

По словам Романенко, наш организм в жару старается адаптироваться к высокой температуре и охлаждаться. Как он это делает? Замедляя обмен веществ и снижая производство тепла, пишет 360tv.ru.

Даже если мы не занимаемся физическими упражнениями, наш организм все равно производит энергию и тепло. И в жаркую погоду ему нужно замедлить этот процесс, чтобы не перегреться. Вот почему обменные процессы замедляются и возникает сонливость, пояснила врач. Это своего рода защитный механизм организма.

Чтобы бороться с сонливостью в жаркую погоду, врач рекомендует выпивать больше воды. Как объясняет Романенко, когда мы пьем больше жидкости, мы начинаем больше потеть, что помогает охладить организм и уменьшить сонливость.

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