Рекомендации врача: больше пить воды, чтобы побороть сонливость в жаркую погоду

Posted Сегодня, 06:22
Published Сегодня, 06:22
Modified Сегодня, 06:24
Updated Сегодня, 06:24
По словам Романенко, наш организм в жару старается адаптироваться к высокой температуре и охлаждаться. Как он это делает? Замедляя обмен веществ и снижая производство тепла, пишет 360tv.ru.
Даже если мы не занимаемся физическими упражнениями, наш организм все равно производит энергию и тепло. И в жаркую погоду ему нужно замедлить этот процесс, чтобы не перегреться. Вот почему обменные процессы замедляются и возникает сонливость, пояснила врач. Это своего рода защитный механизм организма.
Чтобы бороться с сонливостью в жаркую погоду, врач рекомендует выпивать больше воды. Как объясняет Романенко, когда мы пьем больше жидкости, мы начинаем больше потеть, что помогает охладить организм и уменьшить сонливость.