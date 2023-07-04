РЭО: Утилизаторы смогут продвигать вторсырье на ЭТП

Электронная торговая площадка была запущена в сентябре 2022 года. На ней представлены вторичные ресурсы и сырье, которые можно покупать и продавать. Здесь можно заключать сделки по покупке, переработке, размещать заказы на исполнение лотов в рамках расширенной ответственности производителя. На данный момент на площадке зарегистрировано более 950 компаний, которые разместили лоты на общую сумму 1 миллиард рублей.