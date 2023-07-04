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РЭО: Утилизаторы смогут продвигать вторсырье на ЭТП

4 июля 2023, 12:31
Фото: 1MI
Российский экологический оператор разработает систему продвижения лотов на своей электронной торговой площадке (ЭТП) по купле-продаже вторичных материальных ресурсов по аналогии с порталами по размещению объявлений.

Генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев сообщил, что после вступления в силу закона о расширенной ответственности производителя количество лотов на их цифровой платформе по купле-продаже вторсырья значительно увеличится, пишет 56orb.ru.

«Мы ожидаем пользователей, которые захотят быстрее найти контрагентов через площадку и выйти на сделку», — отметил Буцаев. Кроме того, услуга по исполнению РОП станет еще более востребованной на ЭТП.

Пользователям будет предоставлена возможность выбора сроков продвижения объявлений в нескольких диапазонах: 4 часа, 24 часа или 48 часов.

Заур Абдурахимов, руководитель проекта по ЭТП РЭО, заявил, что функция «Продвижение лота» будет работать по аналогии с популярными интернет-площадками объявлений, где для того, чтобы объявление поднялось наверх, необходимо внести плату. Эта функция предусмотрена именно для тех случаев, когда требуется как можно быстрее найти контрагента.

Электронная торговая площадка была запущена в сентябре 2022 года. На ней представлены вторичные ресурсы и сырье, которые можно покупать и продавать. Здесь можно заключать сделки по покупке, переработке, размещать заказы на исполнение лотов в рамках расширенной ответственности производителя. На данный момент на площадке зарегистрировано более 950 компаний, которые разместили лоты на общую сумму 1 миллиард рублей.

Законопроект о расширенной ответственности производителей был внесен на рассмотрение в Государственную думу Российской Федерации 25 апреля.

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