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Стала известна дата очередных выборов мэра Нижнего Тагила в 2023 году

4 июля 2023, 14:48
Фото: 1MI
Стало известно, в какой день в Нижнем Тагиле будут проходить очередные выборы главы города.

Конкурс, на котором будут отбираться будущие кандидаты на пост главы города, стартует 27 июля 2023 года. А сами выборы состоятся 12 октября 2023 года.

О начале конкурса и предстоящих выборах свидетельствует план работы городской думы Нижнего Тагила.

Напомним, 11 сентября 2022 года в Нижнем Тагиле проходили выборы депутатов в городскую думу восьмого созыва. Также в этот день жители ГГО голосовали за депутатов округа.

Не только единая, но и единственная. Итоги выборов депутатов Гордумы Нижнего Тагила
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