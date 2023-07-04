Стала известна дата очередных выборов мэра Нижнего Тагила в 2023 году

Posted Сегодня, 14:48
Published Сегодня, 14:48
Modified Сегодня, 14:48
Updated Сегодня, 14:48
Конкурс, на котором будут отбираться будущие кандидаты на пост главы города, стартует 27 июля 2023 года. А сами выборы состоятся 12 октября 2023 года.
О начале конкурса и предстоящих выборах свидетельствует план работы городской думы Нижнего Тагила.
Напомним, 11 сентября 2022 года в Нижнем Тагиле проходили выборы депутатов в городскую думу восьмого созыва. Также в этот день жители ГГО голосовали за депутатов округа.