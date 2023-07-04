Три аварийных дома снесут на Старателе в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 11:24
Published Сегодня, 11:24
Modified Сегодня, 11:26
Updated Сегодня, 11:26
Работы будут проводиться на улице Академика Поленова, 7, а также на улице Каспийская, 8 и 18. Демонтировать здания подрядчику необходимо в течение 80 дней после подписания контракта.
Проекты производства работ по сносу зданий будут согласованы с заказчиком, а объекты — огорожены с соблюдением необходимых норм. Строительный мусор необходимо утилизировать в лицензированную организацию.
Также нужно получить согласование с ресурсоснабжающими организациями на предмет прохождения существующих сетей в зоне демонтажа.
Заявки от потенциальных подрядчиков принимаются до 12 июля. Затем комиссия определит победителя электронного аукциона.