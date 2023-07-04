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Три аварийных дома снесут на Старателе в Нижнем Тагиле

4 июля 2023, 11:24
Фото: 1MI
Снос трех аварийных многоквартихных домов планируется на Старателе в Нижнем Тагиле в ближайшее время. На работы выделено 4,1 миллиона рублей.

Работы будут проводиться на улице Академика Поленова, 7, а также на улице Каспийская, 8 и 18. Демонтировать здания подрядчику необходимо в течение 80 дней после подписания контракта.

Проекты производства работ по сносу зданий будут согласованы с заказчиком, а объекты — огорожены с соблюдением необходимых норм. Строительный мусор необходимо утилизировать в лицензированную организацию.

Также нужно получить согласование с ресурсоснабжающими организациями на предмет прохождения существующих сетей в зоне демонтажа.

Заявки от потенциальных подрядчиков принимаются до 12 июля. Затем комиссия определит победителя электронного аукциона.

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#Евгения Сафина#Нижний Тагил#Снос#Дом#Аварийный дом#Закупка#Подрядчик#Город#Эксклюзив#Старатель
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